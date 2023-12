Guyana asegura que "no serán pisoteados" tras el referéndum en Venezuela sobre el Esequibo

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, ha asegurado que "no serán pisoteados" por Venezuela después de que este último país haya celebrado un referéndum no vinculante sobre la anexión del territorio del Esequibo, una zona en disputa entre ambos países y rico en minerales y recursos naturales.

En un discurso ante una multitud en el Estadio Nacional de Providence, el jefe de Estado ha indicado que "ni el pueblo ni él se dejarán pisotear" y ha dirigido su mensaje a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro: "Ninguna propaganda o mentira va a meter miedo en mi corazón o el corazón de los guyaneses".

Así, ha instado a "honrar la orden de la Corte Internacional de Justicia" y "demostrar que se preocupan por la región, por su gente y por la paz" después de que el tribunal pidiera a Venezuela abstenerse de celebrar la consulta para no complicar la disputa por el Esequibo, también llamado Guayana Esequiba.

No obstante, el presidente de Guyana ha instado a la población a mostrar "empatía y amor" a la población venezolana, especialmente a los que han emigrado debido a la situación política en el país caribeño, según informaciones recogidas por el diario 'Guyana Chronicle'.

Además, ha puntualizado que el país "no sucumbirá a amenaza alguna y está preparado para protegerse". "No estamos cerrando ninguna relación con el pueblo de Venezuela, pero permítanme ser muy claro, no nos vamos a dejar pisotear. No nos van a coger desprevenidos", ha dicho antes de destacar que "harán lo posible dentro del Derecho Internacional para proteger la región".

En este sentido, ha hecho hincapié en que cuentan con el apoyo de "muchos socios a nivel internacional, quienes se mantienen en el lado correcto de la ley". "Estaré al frente de cualquier circunstancia que requiera mi liderazgo para Guyana y el pueblo de Guyana. No se equivoquen", ha sostenido.

Sus palabras llegan después de la aprobación del referéndum con el que Venezuela reclama dos tercios del territorio de Guyana a pesar de la sentencia de la CIJ, que ordenó el pasado viernes a Caracas a evitar cualquier intento de modificación del 'statu quo' de la zona.

Guyana argumenta que Caracas accedió a renunciar al Esequibo después del fallo en 1899, pero que Venezuela posteriormente se retractó de la decisión. Por su parte, Caracas se apoya en el acuerdo firmado en 1966 en Ginebra entre Venezuela y Reino Unido, antigua potencia colonial de Guyana, el cual reconoce que el Esequibo es un territorio en disputa.