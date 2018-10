Haley dice que "cada día siente que se pone la armadura" para defender los intereses de EEUU en la ONU

Publicado 24/07/2018 23:02:47 CET

NUEVA YORK, 24 Jul. (Reuters/EP) -

La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, ha afirmado es martes que "cada día siente que se pone la armadura" para defender los intereses del país en el organismo internacional.

"No veo (mi papel) como un impulso a la política de 'América Primero', sino como una defensa de Estados Unidos, ya que cada día siendo que me pongo la armadura. Simplemente no sé contra quién lucharé ese día", ha dicho.

Haley ha defendido el papel del organismo en la situación de mejora de las relaciones con Corea del Norte, y ha asegurado que ha trasladado este pensamiento al presidente del país norteamericano, Donald Trump.

"No estaríamos en la situación en la que estamos con Corea del Norte sin la ONU, porque era la única vía de poner a toda la comunidad internacional en el mismo plano", ha defendido.

Asimismo, ha señalado que Trump le preguntó qué opinaba de Naciones Unidas tras 17 meses en el cargo y después de que Washington se convirtiera en el primer país en abandonar el Consejo de Derechos Humanos del organismo.

Haley ha resaltado que le trasladó una letanía de quejas, entre ellas que el organismo es "increíblemente burocrático, desperdicia mucho dinero, tiene sesgos reales contra Israel, a veces contra Estados Unidos, e ignora mucho de lo que pasa y requiere atención".

"Mi trabajo es dar claridad a todo lo que la Administración hace para que nadie tenga dudas de donde estamos. Siempre he querido garantizar que no hay grises, que es blanco y negro", ha defendido.

Sin embargo, Richard Gowan, un experto en la ONU en el Consejo Europeo sobre Relaciones Exteriores, ha descrito el trabajo de Haley como un esfuerzo para vender "las posiciones de la Administración (estadounidense) contra la ONU". "Eso molesta a otros diplomáticos", ha valorado.