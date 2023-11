Hamás atribuye la no liberación de rehenes a incumplimientos israelíes de la tregua

Un edificio bombardeado en Gaza - Europa Press/Contacto/Adel Al Hwajre

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha responsabilizado a Israel y a supuestos incumplimientos de las condiciones de la tregua la ausencia de liberaciones hasta el momento durante la jornada del sábado.

Fuentes del grupo armado citadas por la televisión Al Yazira han denunciado la falta de ayuda humanitaria en el norte de la Franja de Gaza o ataques a desplazados que intentaban regresar a sus casas en el norte del enclave.

Las fuerzas israelíes han impedido cruzar una "línea de alto el fuego" desde la que "han disparado a gente" y han empleado gas lacrimógeno y munición real, según un corresponsal de Al Yazira.

Además habrían constatado la presencia de drones espías israelíes en la Franja de Gaza "a mucha altitud", lo que supondría un incumplimiento del pacto.

Un responsable de Hamás, Usama Hamdán, ha destacado por su parte desde Líbano que están haciendo gestiones para "superar los problemas" que han provocado un retraso en la liberación. "Hubo algunos incumplimientos ayer y hoy se repite", ha apuntado Hamdán en declaraciones a la televisión libanesa Al Mayadín.

Qatar también habría activado su capacidad para intentar resolver esta situación, ya que Israel ha advertido de que si no se libera a los rehenes antes de medianoche retomará los bombardeos y la ofensiva militar.

El propio Hamdán ha respondido que se trata de amenazas "vacías" y ha subrayado que no cambiarán su postura. "Reiteramos nuestra intención de cumplir y de lograr el éxito del acuerdo de tregua alcanzado gracias a la mediación qatarí y egipcia", ha resaltado en rueda de prensa.

"El acuerdo sobre una tregua humanitaria y para el intercambio de rehenes y prisioneros no se habría logrado si no fuera por la firmeza de nuestro pueblo", ha destacado. "La ocupación no podrá liberar a sus prisioneros por la fuerza", ha remachado.