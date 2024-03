Harris asegura que "no hay lugar" en Rafá donde puedan refugiarse los palestinos antes del ataque de Israel

Kamala Harris, vicepresidenta de EEUU. - Europa Press/Contacto/Bonnie Cash - Pool via CNP





MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha asegurado este viernes que "no hay ningún lugar" en Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, en el que puedan refugiarse el millón de palestinos que se encuentran ahí a la espera de que Israel lance la operación a gran escala con la que espera acabar con Hamás.

"He mirado los mapas, he estudiado los mapas, no hay ningún lugar al que esa gente pueda ir", ha dicho Harris a la prensa antes de partir hacia Puerto Rico, según recoge la cadena CNN.

"Un millón y medio de personas de una población de 2,2 millones de personas se encuentran ahora en esa zona, y recordemos por qué están allí, porque les dijeron que fueran allí", ha apuntado la vicepresidenta de Estados Unidos.

Las declaraciones de Harris se producen el mismo día en el que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha trasladado al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que es necesario atacar la ciudad de Rafá y que lo harán aún no teniendo el respaldo de Washington.

"No hay manera de derrotar a Hamás sin ir a Rafá y eliminar al resto de los batallones que se encuentran allí. Le dije que espero que lo hagamos con el apoyo de Estados Unidos, pero si es necesario, lo haremos solos", ha advertido.