Hegseth visita a las tropas de EEUU en Oriente Próximo tras informaciones de una reunión con Netanyahu en Israel

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, visita a las tropas norteamericanas del CENTCOM - PETE HEGSETH EN X

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ha difundido en redes sociales una visita a las tropas estadounidenses del Mando Central (CENTCOM) del Ejército norteamericano, órgano responsable de las operaciones militares estadounidenses en Oriente Próximo, poco después de que el portal de noticias Axios informara de una visita del secretario de Defensa a Israel, incluida una reunión con su primer ministro, Benjamin Netanyahu.

"Como siempre, ha sido un honor visitar hoy a nuestros combatientes en el CENTCOM. Lo mejor de nuestro país, en una misión histórica", ha destacado Hegseth, en alusión a la campaña militar contra Irán.

El líder del Pentágono se ha manifestado de este modo poco después de que Axios, citando a dos fuentes con conocimiento de la situación, haya recogido que se ha encontrado en Israel con Netanyahu, concretamente en la base aérea de Ovda, en el sur de Israel, donde están desplegados aviones cisterna y cazas estadounidenses.

Sin embargo, ninguna de las partes se ha pronunciado hasta el momento acerca de la supuesta reunión. De hecho, el Pentágono, preguntado por ello por Europa Press, ha rechazado hacer comentarios al respecto.

El encuentro tendría lugar ocho días antes de las elecciones israelíes y después de que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, abriera de nuevo la puerta a reactivar la ofensiva a gran escala contra Irán, incluido el posible uso de la bomba GBU-43/B --conocida coloquialmente como MOAB, 'la madre de todas las bombas'--, y señalara que la guerra "va a terminar muy pronto, de una forma u otra".