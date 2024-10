Heridas seis personas en un ataque perpetrado por un "terrorista" en la ciudad israelí de Hadera

Archivo - Coche de la Policía de Israel - POLICÍA DE ISRAEL - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas han resultado heridas este miércoles en un ataque con arma blanca en la ciudad israelí de Hadera, situada en el norte del país, tras lo que la Policía ha asegurado que un "terrorista" ha sido "neutralizado" en la zona.

La Policía israelí ha apuntado en un breve mensaje en su cuenta en la red social X que "el terrorista ha sido neutralizado" tras el ataque en Hadera y ha agregado que hay un total de seis víctimas que fueron apuñaladas "en cuatro lugares diferentes", sin que por ahora haya más detalles al respecto.

Poco antes, el servicio de ambulancias Magen David Adom (Estrella de David Roja) había indicado en su cuenta en Telegram que sus servicios han atendido y trasladado a un hospital a cinco heridos, incluidos dos hombres en estado "grave" y tres en estado "moderado". "Todos presentan heridas penetrantes", ha detallado.

Sin embargo, el Centro Médico Hillel Yaffe ha confirmado el ingreso de seis heridos, incluidos dos en estado crítico y tres en estado grave, balance que coincide con el facilitado por la Policía, sin que por ahora haya detalles sobre la sexta víctima.

Según las informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel', el asaltante conducía una motocicleta y apuñaló a varias personas en distintos puntos antes de darse a la fuga. Por el momento no hay reclamación de la autoría.