Un hombre irrumpe con su coche en una protesta por la muerte de Floyd en Seattle y dispara contra un manifestante

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha irrumpido con su turismo en una manifestación en memoria de George Floyd celebrada el domingo por la noche en la ciudad de Seattle, en el noroeste de Estados Unidos, y ha disparado contra uno de los manifestantes al intentar cortarle el paso, según ha informado el diario local 'Seattle Times'.

El rotativo ha difundido un vídeo en el que se puede ver al hombre circulando con su coche entre manifestantes hasta que varios de ellos le cortan el paso. En ese momento, desde el interior del turismo, el hombre, que viste unos vaqueros azules, una sudadera negra y una gorra del mismo color, ha realizado un disparo con su pistola y ha abandonado el vehículo.

I got quick video of moment a man drove car at protesters at 11th and Pine. He hit barricade, jumped out of car with pistol. Brandished. Ran into crowd. #seattleprotest pic.twitter.com/JIZ0sHXLVs