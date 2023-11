El hospital de Al Shifa habilita una fosa común para enterrar a los muertos dentro del complejo

Edificio destruido por los ataques en el campo de refugiados de Bureij, en la Franja de Gaza - Rizek Abdeljawad / Xinhua News / Contactophoto

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El personal del hospital de Al Shifa, el mayor complejo médico de la Franja de Gaza, ha comenzado a excavar una fosa común dentro de las instalaciones para enterrar a quienes vayan falleciendo, ante la aparente imposibilidad de abandonar la zona por la creciente presión militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Un dirigente del Ministerio de Sanidad gazatí, Yusef Abú al Rish, ha confirmado el inicio de estos trabajos, después de que hayan "fracasado" los esfuerzos para sacar los cuerpos del interior del complejo. La agencia de noticias palestina WAFA ha asegurado que ya han sido enterrados 170 cuerpos en esta fosa, situada en el patio.

El asedio del hospital de Al Shifa se inició hace más de cuatro días y ha derivado en el colapso definitivo de la atención médica, después de que el centro haya confirmado que ya ha suspendido sus actividades por falta de suministros. De hecho, según Naciones Unidas, en toda la zona norte de la Franja ya sólo opera un hospital.

La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU estima que en Al Shifa quedarían al menos 600 pacientes, entre 200 y 500 trabajadores y 1.500 desplazados. Personal del centro ha denunciado un bloqueo por parte de militares y la muerte de pacientes en estos últimos días: serían ya más de 30, entre ellos tres bebés prematuros.

Un cirujano de MSF que se encuentra en el hospital indicó el lunes que frente a la puerta principal hay "cadáveres y heridos" y denunció que se producen ataques contra "ambulancias y pacientes que intentan huir" del centro médico, tal y como ha señalado la organización en un comunicado.

No tenemos electricidad. No hay agua en el hospital. No hay comida. La gente que depende de respiradores morirá en unas horas si estos siguen apagados", ha aseverado antes de relatar que un francotirador abrió fuego contra los pacientes que trataron de abandonar la zona.