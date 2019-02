La huelga general en Bélgica bloquea el tráfico aéreo y altera el transporte público

Publicado 13/02/2019 14:34:51 CET

Los sindicatos tachan de éxito la movilización y el Gobierno pide retomar las negociaciones salariales

BRUSELAS, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La huelga general de 24 horas en Bélgica que arrancó este martes a las 22.00 horas ha provocado el cierre del tráfico aéreo, mientras que los servicios de transporte público funcionan a medio gas y se han instalado cerca de un centenar de piquetes de huelga en Bruselas, en empresas como Mercedes y Peugeot y los supermercados de Carrefour.

Todos los vuelos programados en el aeropuerto internacional de Bruselas han sido anulados, mientras que los de la terminal de Charleroi, en el sur de Bruselas, han sido cancelados en su mayoría y otros han sido desviados.

La sociedad que gestiona el tráfico aéreo en Bélgica Skeyes anunció este martes el cierre del tráfico aéreo durante 24 horas, desde las 22.00 horas de ese día y hasta la misma hora del miércoles por falta de personal para garantizar la seguridad del tráfico aéreo.

La situación en las carreteras permanece por ahora relativamente "tranquila" a pesar de que se han colocado barricadas en algunas carreteras, incluida una en la autovía E40 en la zona del parque industrial de Hauts-Sarts, en la provincia de Lieja, y en la E19, mientras que otros tramos, las carreteras permanecen cerrados en las localidades.

Dos personas han resultado heridas leves, una de las cuales ha sido trasladada a un hospital, después de que un coche se haya lanzado contra un piquete de huelga "deliberadamente" en Gante, ha informado el portavoz de la Policía, Matteo Langeraert, que ha precisado que el conductor ha sido detenido pese a intentar darse a la fuga, según la cadena flamenca VRT.

El funcionamiento de la red de transportes públicos --metro, bus y tren-- también se ha visto considerablemente alterado por la huelga nacional tanto en la capital como en Valonia y Flandés. En Bruselas solo ha prestado servicio una línea de metro, cuatro líneas de autobús y seis de tranvía, dejando apenas en mínimos las posibilidades de desplazamiento en transporte público en la capital.

En el caso de los trenes, funcionan uno de cada dos aproximadamente. En cambio, los trenes de alta velocidad Thalys y Eurostar no han sufrido problemas. Thalys ha anulado un tren a primera hora entre Bruselas y París.

Una treintena de barcos se han visto bloqueados en el principal puerto comercial de Amberes, en el norte del país, debido a la huelga, según ha informado la empresa que gestiona la terminal portuaria.

Los sindicatos han calificado de "gran éxito" la huelga general en prácticamente todos los sectores para protestar por el aumento salarial del 0,8 por ciento propuesto, que consideran insuficiente y que piden duplicar.

El primer ministro belga, Charles Michel, ha avisado de que "la huelga no resuelve nada" y ha pedido que sindicatos y la patronal vuelvan a la mesa de negociación, al tiempo que ha agradecido a los trabajadores que sí han acudido a su puesto de trabajo a través de su perfil en Twitter.

En un comunicado, Michel ha defendido que su Gobierno ha aumentado "considerablemente" el poder adquisitivo de los trabajadores a los trabajadores respecto a hace cuatro años y ha defendido la necesidad de "proteger" los empleos, que debe ser "la primera preocupación".

Además, ha recordado que los salarios no subirán el 0,8 por ciento propuesto sino el 4,6 por ciento con la indexación salarial. "La última vez, sindicatos y patronal llegaron a un acuerdo. No hay ninguna razón para que no ocurra esta vez", ha dicho.