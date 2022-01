Hungría rechaza la idea de una nueva Guerra Fría y un conflicto en Europa Central

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, ha rechazado este lunes la idea que se produzca una nueva Guerra Fría y un conflicto en Europa Central, y ha lamentado que en el pasado este tipo de eventos "trajeron consecuencias trágicas" para el continente.

"Primero que nada, no queremos una nueva Guerra Fría, ya que la Guerra Fría en toda Europa Central llevó a consecuencias trágicas", ha aseverado en declaraciones a los medios durante una pausa en el marco de las reuniones de los ministros de Exteriores de la UE en Bruselas.

El ministro húngaro llamó a "no crear un ambiente de Guerra Fría" y ha reiterado que el país europeo no quiere "ningún conflicto entre Occidente y Oriente que cause víctimas", por lo que ha instado a tratarse "con respeto".

Szijjarto también ha realizado comentarios acerca de la situación de los suministros de energía a Europa y sobre las posibles sanciones contra Rusia. "Cuando hablamos de las sanciones, hace falta recordar que la región de Europa Central depende de los suministros de la energía rusa, es un axioma", ha dicho,

La semana pasada, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, señaló que la Unión Europea recurriría a sanciones económicas de gran envergadura si Rusia atenta contra la integridad territorial de Ucrania.

Las tensiones en torno a Ucrania se han agravado en los últimos meses por una acumulación de tropas rusas cerca de la frontera, algo que la comunidad internacional ha interpretado como un preparativo para una posible invasión.