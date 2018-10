Los huthi agreden y detienen a varios manifestantes que protestaban en la capital contra la crisis humanitaria

Publicado 06/10/2018 18:45:03 CET

ADÉN, 6 Oct. (Reuters/EP) -

La insurgencia huthi de Yemen ha agredido y arrestado este sábado a varias personas que se estaban manifestando en la capital del país, Saná, bajo control rebelde, en protesta por el aumento de los precios de los productos básicos y el descenso de la calidad de vida desde que los huthi tomaron el control de la ciudad en 2014.

Desde entonces, el país, de por sí uno de los más pobres del mundo, ha terminado por acabar colapsando los pocos recursos que quedaban. Yemen ha sido escenario de brotes de cólera y hambrunas.

Al menos 16 mujeres han sido detenidas tras la protesta, según residentes de la ciudad, pero fueron liberadas a última hora tras comprometerse a no participar nuevamente en las manifestaciones.

Según una de las afectadas, los simpatizantes de los Houthi "atacaron con bastones y descargas eléctricas, apoyados por hombres armados".

"Me golpearon hasta que caí al suelo y recibí una descarga eléctrica en la espalda cuando me levanté de nuevo. No pude moverme cuando me llevaron a la comisaría de Policía", ha explicado.

La agencia de noticias Saba, controlada por los huthi, describió a los manifestantes como "mercenarios" que buscan provocar la ira pública. "Los servicios de seguridad en la capital han detenidos a varios mercenarios encargados de diseminar rumores y perturbar la paz pública", según Saba.