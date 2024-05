Los hutíes anuncian ataques contra tres barcos en el mar Rojo durante las últimas horas

Archivo - Imagen de archivo de operaciones internacionales contra ataques hutíes en el mar Rojo - Europa Press/Contacto/Mc3 Kaitlin Watt/U.S. Navy





MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de la insurgencia hutí de Yemen han anunciado ataques contra tres barcos en el mar Rojo y el mar Mediterráneo efectuados durante las últimas horas y que de momento no han podido ser verificados de manera independiente.

El portavoz militar hutí, Yahya Sarea, ha reivindicado concretamente ataques contra dos barcos israelíes y un tercero perteneciente a una compañía griega, dentro de su campaña contra cargueros internacionales con destino a Israel, como gesto de apoyo a los palestinos en la guerra de Gaza.

La primera operación ha ido dirigida contra el barco israelí 'Alexandria', contra el que los hutíes han lanzado "varios misiles balísticos", sin dar más detalles.

Una segunda operación habría alcanzado con un avión no tripulado y varios misiles contra el barco griego 'Yannis' cuando navegaba por el mar Rojo. El barco fue alcanzado por estos proyectiles, según el portavoz, sin proporcionar tampoco más información al respecto.

El barco pertenecía, según los insurgentes, a la compañía Eastern Mediterranean Maritime, que los hutíes denuncian como responsable de atracar sus cargueros en "puertos en territorio palestino ocupado".

El portavoz hutí anunció finalmente una tercera operación contra un barco israelí, el 'Essex', en el mar Mediterráneo, cuando también se dirigía a "puertos ocupados" por Israel.

La firma de seguridad marítima Ambrey, especializada en el seguimiento de los barcos que navegan por las rutas marítimas de alto riesgo, solo ha confirmado en las últimas horas un ataque hutí contra un barco israelí, de bandera liberiana y que navegaba precisamente por el Mediterráneo.

Ambrey, no obstante, ha explicado que este barco "no había hecho escala en ningún puerto israelí en las últimas semanas" y tiene entendido que el ataque hutí no alcanzó al carguero.