Los hutíes lanzan un gran ataque contra una base militar en el centro-sur de Yemen

Imagen de archivo de simpatizantes de la insurgencia hutí en Saná - Mohammed Mohammed / Xinhua News / Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROAP PRESS) -

La insurgencia hutí ha lanzado este lunes un nuevo ataque contra una base militar en el noreste de Yemen que ha dejado "decenas de muertos y heridos", según fuentes de la agencia de noticias Saba, el medio oficioso de las milicias yemeníes, en un incidente ya confirmado por el Ejército yemení, que está preparando un balance de víctimas.

El ataque ha alcanzado la base de Al Alam, "al este de la provincia de Al Jawf". La base sí se encuentra al este de esta provincia pero está situada, más exactamente, en la provincia de Shabwa, en el centro-sur de Yemen.

El bombardeo ha sido confirmado también por el portavoz oficial de las Fuerzas Armadas, el coronel Majid al Nuzaili, quien ha precisado que el ataque ha constado de al menos tres misiles. El presidente de Yemen, Rashad al Alimi, ya ha sido notificado de lo ocurrido, informa la agencia del Gobierno, Saba (cuyo nombre coincide con la empleadas por los hutíes), que habla de un número todavía indeterminado de "muertos y heridos".

A la espera del recuento oficial, fuentes militares han avanzado a la corresponsalía de la agencia oficial china Xinhua que al menos 25 militares han muerto y otros 30 han resultado heridos por el impacto. La Gobernación de la provincia ha recibido ya informaciones de al menos "40 muertos y heridos" por el impacto de estos misiles, la mayoría de ellos reclutas que estaban "entrenándose para formar parte de las fuerzas de seguridad", según recoge el portal Yemen Monitor.