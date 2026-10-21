Los hutíes reivindican un ataque con misil balístico contra objetivos militares saudíes en el aeropuerto de Adén, Yemen

Archivo - El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari. - Osamah Yahya/dpa - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los hutíes han reivindicado este miércoles un nuevo ataque contra objetivos militares de Arabia Saudí en el aeropuerto de la ciudad yemení de Adén (sur), en el marco del repunte de los combates desde principios de septiembre entre los rebeles y las fuerzas del Gobierno reconocido internacionalmente, apoyado por la coalición que lidera Riad.

"Nuestras Fuerzas Armadas han atacado con éxito con un misil balístico un centro de operaciones del enemigo saudí en el aeropuerto de Adén", ha dicho el portavoz de operaciones militares del grupo, Yahya Sari, quien ha recalcado en un mensaje en redes sociales que "el ataque ha sido preciso y directo, gracias a Dios".

El portavoz de la coalición internacional que encabeza Arabia Saudí, Turki al Malki, no se ha pronunciado sobre el ataque, si bien durante las últimas horas ha anunciado la interceptación de cinco drones lanzados contra territorio saudí, incluido uno sobre la provincia de Medina.

Los hutíes, que el 3 de septiembre lanzaron una ofensiva a gran escala en el oeste del país, han ejecutado numerosos ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, en respuesta al apoyo de la coalición internacional encabezada por Riad a las operaciones militares de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente.

Las tropas de las autoridades yemeníes reconocidas por la comunidad internacional anunciaron el pasado 4 de octubre una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014.