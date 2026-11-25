Archivo - El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari. - Osamah Yahya/dpa - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los hutíes han reivindicado este miércoles la autoría de ataques contra un rascacielos en el distrito financiero de la capital de Arabia Saudí, Riad, y una refinería en el este del país, en el marco de lo que han descrito como una respuesta a la "brutal agresión saudí" contra Yemen, donde apoya a las autoridades reconocidas internacionalmente.

El portavoz de operaciones militares de los rebeldes, Yahya Sari, ha señalado en un comunicado publicado a través de redes sociales que el grupo ha lanzado sendas "operaciones cualitativas" contra la refinería de Ras Tanura, en la provincia Oriental, y contra el centro financiero de Riad.

Así, ha asegurado que el primero de los ataques provocó "incendios" en la refinería, mientras que Riad fue alcanzado en "ataques precisos" que causaron "daños significativos", después de que las autoridades saudíes confirmaran al menos once heridos.

Sari ha hecho hincapié en que los rebeldes "continuarán con sus operaciones" y "trabajarán para infligir daño al enemigo criminal (...) por todos los medios posibles" hasta que Riad ponga fin a su "agresión" y "levante el asedio" contra Yemen.

El citado ataque contra Riad llegó apenas unos días después de que un ataque ejecutado por los hutíes alcanzara el rascacielos que acoge la sede del Fondo de Inversión Pública (PIF), el fondo soberano saudí, según confirmaron las autoridades, que descartaron que se hubieran registrado víctimas.

Por su parte, la coalición liderada por Arabia Saudí ha lanzado en las últimas horas nuevos bombardeos contra el puerto de la ciudad yemení de Hodeida (oeste) y otras zonas de Yemen, en medio del recrudecimiento del conflicto en el país asiático durante los últimos tres meses.

Los hutíes lanzaron el 3 de septiembre una nueva ofensiva a gran escala en el oeste del país y han ejecutado desde entonces numerosos ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, en respuesta al apoyo de la coalición internacional encabezada por Riad a las operaciones militares de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente, que lanzaron una contraofensiva en la que han obtenido pocos avances.