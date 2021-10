El ilegalizado partido islamista TLP denuncia cinco simpatizantes muertos en las protestas contra el Gobierno paquistaní

Archivo - Imagen de archivo de los seguidores del partido islamita Tehrik-e Labaik Pakistan (TLP) - -/PPI via ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ilegalizado partido islamista paquistaní Tehrik e Labaik (TLP) Pakistan ha denunciado que cinco de sus simpatizantes han muerto por disparos de la Policía desde el inicio, este pasado viernes, de su gran marcha de protestas contra el Gobierno del país, que ahora está negociando directamente con los responsables de la formación para tranquilizar la situación.

"El TLP ha perdido a dos personas el viernes por la noche y tres más este sábado por disparos de la Policía", ha hecho saber este sábado la formación en su cuenta de Twitter en relación los incidentes, ocurridos en la ciudad de Lahore, la segunda más grande del país.

La Policía paquistaní no ha hecho comentarios sobre esta afirmación, pero ha informado de que tres de sus agentes han muerto durante los enfrentamientos del viernes por la noche, según el comunicado recogido por el diario paquistaní 'Dawn'.

De momento, varias carreteras siguen bloqueadas este sábado tanto en Lahore como en la capital del país, Islamabad, mientras continúan las protestas, que en principio tienen como origen el aumento de la inflación; un nuevo frente abierto para el Gobierno del primer ministro, Imran Jan, desde hace meses objetivo de las iras de la oposición paquistaní, que le considera un títere del poderoso Ejército del país.

Sin embargo, y aunque el partido no lo ha expresado oficialmente para no alienar a otros grupos implicados en las marchas, el TLP exige también la liberación de su máximo responsable, Saad Husain Rizvi, detenido en abril tras alentar a sus seguidores a una marcha si el Gobierno no cumplía con la fecha límite del 20 de abril para la prohibición de importaciones desde Francia y la expulsión del embajador francés a causa de la publicación de unas polémicas caricaturas del profeta Mahoma.

En un intento de desactivar la tensión, el ministro principal de Punyab, Usman Buzdar, ha anunciado en su cuenta de Twitter la creación de un comité "formado por miembros de alto rango" para negociar con el TLP. "Todos debemos trabajar juntos por la paz y la armonía en el país", ha añadido.