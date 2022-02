Imágenes y vídeos de las últimas horas de la guerra entre Rusia y Ucrania

MADRID, 28 Feb. (EDIZIONES) -

La crisis abierta por la invasión de Rusia a Ucrania sigue saldándose con la pérdida de vidas humanas --al menos 376 civiles han muerto o resultado heridos desde que comenzó la invasión militar, según la ONU-- y el desplazamiento de miles de refugiados que cruzan la frontera huyendo de la guerra.

Las fotografías y vídeos que llegan de Ucrania este 28 de febrero reflejan esa huída de los refugiados y la lucha en el frente. Estas son algunas de las imágenes de las últimas horas:

Un miliciano de la autoproclamada república de Donetsk

Vehículos militares de Rusia en la península de Crimea durante la ofensiva contra Ucrania

Milicianos de la República Popular de Luhansk son vistos en un punto de movilización en Luhansk. Valery Melnikov / Sputnik / ContactoPhoto

Un militar ruso en un carro de combate en Ucrania

Españoles llegan a Barajas tras ser sacados de Ucrania.

Olga y Alexia, se encuentran en Mylny, tras huir de Kiev, a 27 de febrero de 2022, en Jaroslaw, Subcarpacia, (Polonia).

Una chica, con su perro, en un centro comercial habilitado para los refugiados, en Mylny, a 27 de febrero de 2022, en Jaroslaw, Subcarpacia, (Polonia).

Dos niños juegan en un centro comercial habilitado para los refugiados, en Mylny, a 27 de febrero de 2022, en Jaroslaw, Subcarpacia, (Polonia).

Refugiados ucranianos llegan al paso fronterizo de Medyka, a 27 de febrero de 2022, en Przemysl, Subcarpacia, (Polonia).

Mientras, en redes sociales se siguen publicando vídeos sin confirmar sobre la lucha en Ucrania.

Possible use of cluster munitions in Kharkiv. There was a video posted earlier that showed a Smerch MLRS rocket booster landing in Kharkiv, which can carry cluster munitions. https://t.co/fitcfyuNDr pic.twitter.com/Xd9XubbhuL