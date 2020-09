El imán Dicko, partidario de que la transición en Malí esté presidida por un civil

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El influyente imán Mahmud Dicko, uno de los promotores de las protestas de los últimos meses contra el ya expresidente de Malí Ibrahim Boubacar Keita, se ha mostrado partidario de que sea un civil el que presida la transición en el país tras el golpe de Estado militar del pasado 18 de agosto.

En una entrevista a última hora del miércoles en la cadena nacional ORTM, el religioso, una figura muy respetada en el país y que en el pasado ha mediado con los grupos yihadistas, ha defendido la necesidad de cumplir con las exigencias que está planteando la comunidad internacional.

"Si la comunidad internacional, incluida la CEDEAO, piensa hoy en día que la presidencia de la transición debe corresponder a civiles, démosela a civiles", ha respondido, al ser preguntado por la exigencia formulada por la Comunidad Ecónomica de Estados de África Occidental (CEDEAO), que ha dado a la junta militar de plazo hasta el 15 de septiembre para elegir un presidente y un primer ministro civiles.

En cuanto a quién podría ocupar esos cargos, el imán ha vuelto a desmarcarse, subrayando que en el país hay muchas personas íntegras y honestas así que "solo hay que buscarlos".

Aunque ha considerado que no es "amistoso" el dar ultimátums, Dicko ha sostenido que si Malí es miembro de la CEDEAO entonces debería cumplir sus reglas, al tiempo que ha subrayado que no hacerlo podría acarrear "sanciones" tanto de esta organización regional --que ya ha cerrado fronteras y suspendido el comercio-- como "de toda la comunidad internacional".

"Necesitamos a la comunidad internacional" y sobre todo "su asistencia", ha recalcado, recordando la grave situación de seguridad que atraviesa el país por la presencia de grupos yihadistas, que controlan amplias zonas del territorio.

Por otra parte, Dicko ha insistido en que "todos los malienses" deben unirse ahora para buscar una solución a la situación del país y ha defendido el papel desempeñado antes del golpe de Estado por el Movimiento 5 de Junio-Agrupación de Fuerzas Patrióticas (M5-RFP), promotor de las multitudinarias manifestaciones para exigir la dimisión de Keita de junio y julio y del que el imán ha sido una figura clave.

Así, ha subrayado que quienes se manifestaron han luchado "por un ideal" y "por el cambio" y se deben reconocer "los méritos" del M5-RFP en ello. "No se les puede tirar a la papelera" ni decirles "no os merecéis nada" en el proceso de transición. "Esa no es una buena actitud", ha advertido, si bien ha dejado claro que "son los malienses los que tienen que definir su papel".

La junta militar, bautizada como el Consejo Nacional para la Salvación del Pueblo (CNSP), mantuvo el pasado fin de semana las primeras reuniones para tratar de concretar el proceso de transición. Para este fin de semana está prevista una segunda ronda en Bamako, que estará presidida por presidente del nuevo órgano de gobierno, Assimi Goita.