Imputan por delito de odio racial al acusado de la matanza de El Paso

Publicado 07/02/2020 12:51:01 CET

NUEVA YORK, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El acusado de la matanza de 22 personas el año pasado en un centro comercial en la ciudad estadounidense de El Paso, estado de Texas, ha sido imputado además por el delito federal de odio racista al entender que su objetivo principal era matar a la población hispana.

Con este nuevo pliego ya son 80 los cargos bajo los que está imputado el joven Patrick Crusius, de 21 años, acusado de abrir fuego contra los visitantes de un centro comercial Walmart en esta ciudad fronteriza. Entre los fallecidos se encuentran un adolescente y una joven pareja con un recién nacido.

Antes de ello, el acusado había redactado una "declaración de principios" titulada "Una verdad inconveniente" donde avanza que iba a cometer la masacre en respuesta a la "invasión hispana de Texas".

El fiscal general adjunto para los Derechos Civiles en Estados Unidos, Eric Dreiband, ha destacado la importancia de esta caracterización de la masacre, al describirla en toda su magnitud como "un crimen violento lanzado no solo contra un grupo de víctimas específico, sino contra una población particular", según un comunicado recogido por 'The Hill'.

De ser condenado, Crusius podría enfrentarse a la pena de muerte, si así lo decide el fiscal general de Estados Unidos, William Barr.

Esta declaración tiene lugar después de que la representante demócrata por Texas Verónica Escobar denunciara que Crusius había empleado en su declaración el mismo lenguaje usado por el presidente norteamericano, Donald Trump, acusado en varias ocasiones de emplear una retórica ultranacionalista.