Indemnizarán con casi 700.000 euros a trabajadores postales británicos condenados erróneamente por robo

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 700 directores de oficinas del servicio postal público Post Office podrán recibir indemnizaciones de 600.000 libras (unos 695.000 euros) cada uno en compensación por las acusaciones y en algunos casos condenas impuestas en supuestos casos de robo, fraude o fallos contables que posteriormente se han demostrado falsos.

El secretario de Estado de Correos, Kevin Hollinrake, ha confirmado a la cadena británica BBC que se ofrecerá esta cantidad "sin condiciones ni peros" a cambio de que cesen en sus demandas tras comprobar que las pruebas obtenidas del sistema informático Horizon IT no se ajustaban a la realidad. Hasta el momento se han anulado 86 condenas.

Los responsables que ya han recibido compensaciones podrán reclamar la diferencia hasta alcanzar la cifra de 600.000 libras para "solucionar el escándalo", según la fuente gubernamental.

"Si has sido condenado y se anula esta condena tienes 600.000 libras esperándote", ha explicado Hollinrake. "Lo vamos a hacer porque hay gente que ha sufrido situaciones horribles, pérdidas económicas y daños personales en su reputación (...), así que queremos que tengan esta compensación", ha añadido.

Hollinrake ha destacado la "generosidad" de la oferta, pero también ha reconocido que pude que no sea suficiente para algunas personas. "Si has sufrido, si has pasado tiempo en la cárcel, si has perdido tu casa, si ha fracasado tu matrimonio y todas esas cosas. Si te ha pasado todo eso, nunca habrá dinero suficiente", ha apuntado.

Entre 2000 y 2014 se juzgó a 736 jefes de estafeta --uno a la semana de media-- basándose en información obtenida por el sistema informático Horizon en lo que se ha calificado ya como el "el mayor fracaso del sistema judicial en la historia de Reino Unido".