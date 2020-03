India anuncia un toque de queda nacional de prueba el 22 de marzo por el coronavirus

Personas con mascarilla por el coronavirus en Calcuta (India) - Tamal Shee/SOPA Images via ZUMA / DPA

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de India, Narendra Modi, ha anunciado este jueves que el 22 de marzo regirá un toque de queda de un solo día a modo de prueba en todo el país desde las 7.00 hasta las 21.00 (hora local), en el marco de las medidas adoptadas para luchar contra el coronavirus.

Modi ha dado un mensaje a la nación para anunciar las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno indio en un contexto global que ha considerado aún peor que durante las guerras mundiales.

"Todo el mundo está lidiando con un gran problema (...) Ni siquiera durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial tantos países se vieron afectados", ha dicho el mandatario indio, en alusión a la pandemia de coronavirus.

En India ha habido tres muertes y 176 casos confirmados de Covid-19, cifras menores si se compara con otros países o con el cómputo global, si bien Modi ha subrayado a los indios que "no podemos sentirnos a salvo". "No podemos bajar la guardia, debemos estar alerta".

El primer ministro ha señalado el ejemplo de "algunos países que lo han gestionado bien aislando a sus ciudadanos" y ha explicado que su Gobierno ha decidido hacer lo mismo imponiendo un toque de queda nacional que estará en vigor solamente el 22 de marzo entre las 7.00 y las 21.00 horas para ver cómo podría funcionar si hubiera que prolongarlo.

"Durante este periodo nadie podrá salir de sus casas", ha dicho, antes de matizar que sí podrán hacerlo las personas que trabajen en "servicios esenciales". Para rendirles homenaje, ha pedido a los indios que a las 17.00 (hora local) del 22 de marzo aplaudan desde sus ventanas y balcones o hagan sonar el claxon de sus vehículos.

Además, ha solicitado a la población que no aumente la presión sobre estos "servicios esenciales", pidiendo expresamente no acudir a los centros sanitarios salvo casos "absolutamente necesarios" y no hacer compras masivas.

Poco antes, las autoridades del gigante asiático han informado de que desde el 22 de marzo y durante una semana, también a modo de prueba, no se permitirá aterrizar en suelo indio a ningún vuelo internacional, según informa el diario local 'Times of India'.

Modi se ha mostrado consciente de que será una dura prueba para el país, pero al mismo tiempo ha confiado en que "los indios asumirán sus responsabilidades en las próximas semanas".