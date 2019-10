India volverá a permitir desde este jueves la entrada de turistas en la Cachemira que controla

Publicado 08/10/2019 12:04:56 CET

Militares indios en las calles de la Cachemira bajo control de Nueva Delhi Saqib Majeed/SOPA Images via ZUM / DPA

SRINAGAR, 8 Oct. (DPA/EP) -

Las autoridades de India han revocado el aviso en vigor para que los turistas abandonen la Cachemira bajo control de Nueva Delhi y han anunciado que desde este jueves permitirán su acceso a esta región del Himalaya.

La Oficina de Información de la Cachemira india ha informado de que las restricciones para turistas dejarán de tener efecto a partir de este jueves. El aviso para la salida inmediata de turistas fue aprobado por las autoridades indias tras la decisión de retirar el estatuto de autonomía de esta región del Himalaya el 5 de agosto, una medida que vino acompañada de cortes en las comunicaciones y restricciones de movimientos, en un intento por frenas las protestas contra el Gobierno indio.

En su recomendación de salida, el Gobierno indio pidió a los turistas y a los peregrinos que se fuesen, aunque algunos ciudadanos extranjeros decidieron continuar en la Cachemira india. "Este es el mejor momento para venir aquí porque no hay mucha urgencia doméstica y hay una reducción significativa de la violencia por las restricciones", ha explicado al diario 'The Times of India' la librera alemana Barbara Strauss.

Alemania y otros países han mantenido en vigor su recomendación de no viajar a la región de Cachemira. La imposición de restricciones por parte de India en la Cachemira que controla ha provocado tensiones con el vecino Pakistán, con el que se disputa la soberanía de la región desde que ambos países se independizaron de Reino Unido en 1947.