Irán aduce la falta de acuerdo de paz al incumplimiento de compromisos de EEUU y su "adicción a la fuerza"

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en rueda de prensa - Shadati / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Irán ha defendido, pasada la medianoche de este jueves, que las dificultades de Estados Unidos para lograr un acuerdo con la República Islámica que ponga fin a la guerra entronca con "el incumplimiento de los compromisos diplomáticos" de la Administración de Donald Trump y su "adicción a la fuerza y la presión", más que con el liderazgo religioso iraní, como alegó en la víspera el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio.

"¿Qué tienen que ver el incumplimiento de los compromisos diplomáticos por parte del Gobierno estadounidense y su adicción a la fuerza y la presión con las 'creencias religiosas' de los iraníes?", ha cuestionado en un mensaje en redes el portavoz de la cartera diplomática iraní, Esmaeil Baqaei, que ha manifestado que "lo que hace imposibles las 'negociaciones racionales' no son las 'creencias religiosas de Irán', sino el comportamiento de Estados Unidos en las negociaciones, que no es más que un dictado unilateral en lugar de una diplomacia genuina".

En este sentido, ha denunciado que "no se pueden exigir concesiones mientras se rechaza la reciprocidad, dictar condiciones mientras se ignoran los intereses legítimos de la otra parte y esperar un acuerdo duradero".

En la misma publicación, Baqaei ha manifestado que "la fe no excluye la 'racionalidad', del mismo modo que el laicismo no garantiza la sabiduría". Al hilo, ha instado a la Administración Trump a "dejar de hacer suposiciones ideológicas sobre las creencias religiosas de los iraníes". "Empezad a comprender los intereses estratégicos y las preocupaciones legítimas en materia de seguridad de Irán. Y, sobre todo, en lugar de acusar a los demás, abordad vuestro propio historial de promesas incumplidas", ha exhortado.

El vocero de Exteriores iraní ha respondido así a Marco Rubio, quien en la víspera se lamentó de que "es sumamente difícil alcanzar un acuerdo" con la República Islámica ya que, aseguró, sus autoridades "no saben cómo negociar y están controladas por clérigos chiíes radicales", los cuales están, remarcó, "movidos por su teología".