Irán contiene ligeramente su rebrote y vuelve a bajar de los 3.000 casos diarios

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han informado este viernes de 2.886 nuevos casos de coronavirus, una de las cifras más altas en dos meses pero inferior al récord que se registró el jueves, cuando se registraron más de 3.500 infectados, sin precedentes desde el inicio de la pandemia.

Según el Ministerio de Sanidad iraní, 167.156 personas han dado positivo por COVID-19 hasta ahora, lo que convierte a la República Islámica en el duodécimo país más afectado por la pandemia, aunque cerca de los datos de Turquía, según la Universidad Johns Hopkins.

La cifra de fallecidos ha aumentado en las últimas horas en 63, hasta un total de 8.134, mientras que más de 2.500 pacientes están en estado grave. El Gobierno estima que casi 130.000 pacientes han superado la enfermedad en Irán, informa la agencia de noticias oficial IRNA.

El presidente, Hasán Rohani, instó el jueves a la población a no bajar la guardia y recomendó que se eviten los viajes que no sean necesarios. Si no se siguen los protocolos, advirtió, el Gobierno podría verse obligado a adoptar de nuevo medidas de confinamiento, pese a los efectos que pudiese acarrear a nivel económico y social.