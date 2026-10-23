Irán describe los lazos militares de EEUU e Israel como "una relación parasitaria"

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, en una imagen de archivo. - Stringer/dpa - Archivo

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha descrito este viernes los lazos militares entre Estados Unidos e Israel como "una relación parasitaria" y ha destacado el gasto de dinero estadounidense para reforzar la defensa del territorio israelí, también durante el conflicto abierto en febrero por su ofensiva conjunta contra el país asiático.

"En los últimos tres años, Estados Unidos ha destinado 11.000 millones de dólares (cerca de 12.255 millones de dólares), dinero de los contribuyentes, para la defensa antimisiles de Israel", ha afirmado en un mensaje publicado en redes sociales.

Así, ha hecho hincapié en que el Ejército de Estados Unidos "ha disparado más interceptores en defensa de Israel que el propio Israel". "Eso no es una relación simbiótica. Es una relación parasitaria", ha zanjado el jefe de la diplomacia iraní.

Las palabras de Araqchi han llegado en medio del cruce de acusaciones entre Teherán y Washington por la falta de avances en las conversaciones y las últimas amenazas de Netanyahu, que reiteró el miércoles que "hay que derrocar al régimen de Irán", después de abogar el martes por "finalizar el trabajo" y "acabar por completo con el régimen de Irán".

En respuesta, el jefe de la comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, advirtió el miércoles a Israel de que que "será borrado del mapa" si comete "cualquier paso en falso a nivel operativo", mientras que Araqchi trasladó a Trump que Teherán también tiene "trabajos por finalizar" y acusó a Netanyahu de "empujar" a Washington a "otra guerra".