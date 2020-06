Irán dice que "no permitirá" que la AIEA "sea una herramienta" para "matar" el acuerdo nuclear de 2015

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha afirmado este martes que "no permitirá" que la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) "sea una herramienta" utilizada por Estados Unidos para "matar" el acuerdo nuclear de 2015, del que Washington se retiró unilateralmente en 2018.

"Es trabajo de la Administración de (el presidente estadounidense, Donald) Trump violar los tratados internacionales y no permitiremos que la AIEA sea una herramienta en manos de Trump para matar el acuerdo nuclear", ha dicho el ministro de Exteriores iraní, Mohamad Yavad Zarif.

Así, ha destacado que Teherán ha actuado con transparencia ante el organismo y ha dicho que "sería una verdadera lástima que la AIEA y Naciones Unidas avancen hacia la destrucción del acuerdo nuclear", antes de advertir de medidas si el organismo "actúa de forma poco razonable".

Zarif se ha reunido durante la jornada con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, tras lo que han firmado un documento respaldando el papel del Derecho Internacional en el contexto internacional actual, según ha informado la agencia iraní de noticias Mehr.

Lavrov, que ha manifestado que la reunión ha sido "muy útil" y "muy oportuna", ha destacado la firma del documento, que ha descrito como "muy relevante" ante "los intentos constantes por parte de varios países de promover un orden mundial con defectos".

Así, ha manifestado que ello "socava los principios básicos de justicia y respeto mutuo adoptados por los predecesores como base del Derecho Internacional y la Carta de la ONU", al tiempo que ha trasladado el apoyo de Moscú a Teherán, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

Las palabras de Zarif han llegado un día después de que el director de la AIEA, Rafael Grossi, reiterara su "grave preocupación" por el rechazo de Irán a la entrada de inspectores en dos instalaciones, lo que perjudicaría la labor de la organización a la hora de garantizar que Teherán cumple sus compromisos.

La supervisión internacional es uno de los aspectos clave del acuerdo suscrito en 2015, en virtud del cual Irán lograba el levantamiento de gran parte de las sanciones internacionales a cambio de garantizar el carácter pacífico de su industria atómica.

El Gobierno iraní ha advertido en reiteradas ocasiones de que no mantendrá los compromisos sin garantías internacionales, especialmente después de que Estados Unidos se saliese del pacto en 2018. Las potencias europeas firmantes han buscado un mecanismo alternativo que permita salvar el acuerdo, según Teherán sin demasiado éxito.

En este sentido, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Abbas Musavi, ha acusado a la AIEA de ser poco "realista" y de basarse en documentos entregados por Israel, mientras que el portavoz del Ejecutivo, Alí Rabie, dijo que el país "tiene el programa nuclear pacífico más transparente del mundo".

"RESPUESTA PROPORCIONAL"

En este sentido, el representante iraní ante la AIEA, Kazem Gharibabadi, ha indicado que Teherán adoptará una "respuesta proporcional" si la Junta de Gobernadores ratifica una resolución reclamando el acceso a estas instalaciones.

"Naturalmente, si se aprueba una resolución así, que claramente implica objetivos estadounidenses, Irán tendrá que adoptar las medidas necesarias y proporcionales", ha dicho, antes de agregar que "la responsabilidad será de los que han adoptado esta postura política y destructiva".

Así, ha pedido a los gobiernos de Francia, Reino Unido y Alemania que "no compliquen la situación si no van a ayudar a salvar el acuerdo nuclear", antes de reclamar a la AIEA que no adopte decisiones "políticas y precipitadas", según la agencia iraní de noticias Tasnim.

"Es verdad que estamos trabajando en una cooperación amplia y transparente con la AIEA, pero eso no significa que vayamos a estar de acuerdo con todas las peticiones de la AIEA fundamentadas en afirmaciones falsas de nuestros enemigos. Ningún país lo haría", ha remachado Gharibabadi.