Irán informa de dos superpetroleros incendiados tras el impacto con minas en Ormuz

Explosión de una mina en el estrecho de Ormuz - GUARDIA REVOLUCIONARIA IRÁN

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han informado este sábado de dos superpetroleros incendiados tras sendos impactos con minas en el estrecho de Ormuz.

"Esta mañana un segundo superpetrolero ilegal ha estallado en llamas tras el impacto contra una mina naval", ha informado la Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado.

Esta embarcación "también llevaba más de dos millones de barriles de crudo" y había desactivado todos sus sistemas de posicionamiento y radar, según Teherán, para intentar cruzar el estrecho de Ormuz sin la autorización iraní.

"Intentó pasar por una ruta ilegal e impactó con una mina, lo que provocó una enorme explosión en la sala de máquinas y que el buque ilegal se quedara parado", ha explicado la Guardia Revolucionaria.

Previamente la propia Guardia Revolucionaria había informado de otra explosión en un superpetrolero en un intento calificado como "ilegal" por Teherán de atravesar el estrecho de Ormuz.

La embarcación habría apagado también "todos sus sistemas de posicionamiento y radar" para intentar atravesar el estrecho de manera "engañosa".

Sin mencionar el origen del superpetrolero, la Guardia Revolucionaria ha asegurado que contaba con el "apoyo del ejército estadounidense de contrabandistas y terroristas".

Así, los iraníes han querido recordar que el estrecho de Ormuz "está cerrado, y que la consecuencia de que los buques infrinjan las normas iraníes en el enclave marítimo es que arderán en el fuego de la confianza del ejército terrorista estadounidense".

La agencia de comercio marítimo de la Armada británica (UKMTO, por sus siglas en inglés) no ha informado de estos ataques, pero sí ha dado cuenta del lanzamiento de una granada autopropulsada tipo RPG desde una pequeña embarcación contra un buque cerca de Al Yubail, en la costa de Arabia Saudí, en la tarde del viernes.

Asimismo la UKMTO ha informado de que el personal de seguridad de un buque cisterna de gas natural ha realizado dos disparos de advertencia para obligar a desviarse a una pequeña embarcación que había a su vez realizado dos disparos cuando el buque estaba a unos 140 millas náuticas al sur de Mukalla (Yemen), cerca del estratégico paso de Bab el Mandeb. En la embarcación atacante había siete personas.

Irán ha limitado el paso por el estrecho de Ormuz en represalia por los ataques de la aviación estadounidense e israelí sobre su territorio, lo que ha generado un alza de los precios del petróleo en todo el mundo por tratarse de una ruta de exportación clave para el crudo de la región de Oriente Próximo. También ha habido ataques cerca de Bab el Mandeb por la presencia de las milicias hutíes aliadas de Irán.