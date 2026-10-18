Irán informa de una nueva explosión en un petrolero incendiados tras el impacto con una mina en Ormuz

Incendio provocado en un petrolero tras impactar con una mina en el estrecho de Ormuz - GUARDIA REVOLUCIONARIA DE IRÁN

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han informado este domingo de un nuevo impacto de un petrolero contra una mina cuando intentaba cruzar el estrecho de Ormuz sin la autorización de Teherán.

"No prestó atención a la normativa del estrecho de Ormuz e intentó cruzar por la ruta sur, que no está autorizada, lo que ha provocado este accidente", ha informado la Armada de la Guardia Revolucionaria en un comunicado oficial.

El buque había apagado todos sus sistemas de posicionamiento y navegación desde el inicio de su viaje, según el organismo iraní. "Si los buques que transitan por el estrecho del Ormuz y el golfo Pérsico apagan sus sistemas de navegación e identificación tendrán una respuesta severa y decidida", ha advertido.

Irán ha limitado el paso por el estrecho de Ormuz en represalia por los ataques de la aviación estadounidense e israelí sobre su territorio, lo que ha generado un alza de los precios del petróleo en todo el mundo por tratarse de una ruta de exportación clave para el crudo de la región de Oriente Próximo. También ha habido ataques cerca de Bab el Mandeb por la presencia de las milicias hutíes aliadas de Irán.