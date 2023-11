Irán pide a los países musulmanes cortar lazos con Israel "al menos durante un periodo limitado de tiempo"

Jamenei dice que "la derrota del régimen sionista en Gaza es un hecho" durante la presentación de un nuevo misil hipersónico



MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha hecho este domingo un llamamiento a los países musulmanes a cortar sus lazos diplomáticos con Israel "al menos durante un periodo limitado de tiempo" en respuesta a la ofensiva lanzada contra la Franja de Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Los gobiernos musulmanes deberían cortar sus relaciones políticas con el régimen sionista al menos durante un periodo limitado de tiempo", ha dicho, antes de indicar que, si bien algunos de estos países "han condenado los crímenes del régimen sionista en reuniones públicas", no han dado más pasos contra las autoridades israelíes.

"Esto no es aceptable. El principal objetivo es cortar la arteria vital del régimen sionista", ha defendido Jamenei, quien ha insistido en que "las naciones no deben dejar que la opresión del pueblo palestino sea olvidada, para lo que hay que continuar con las manifestaciones", según un comunicado publicado por la oficina del líder supremo de Irán.

Jamenei, que ha hecho estas declaraciones durante la presentación de un nuevo misil hipersónico desarrollado por Irán, ha sostenido que la situación en Gaza "ha expuesto al mundo muchas verdades, una de las cuales es el apoyo de los líderes de los países occidentales a la discriminación racial" en los Territorios Ocupados Palestinos.

"Los sionistas se consideran una raza superior y consideran que el resto de seres humanos son inferiores. Por eso han matado a miles de niños sin remordimiento alguno", ha manifestado, al tiempo que ha cargado duramente contra el apoyo a Israel por parte de países como Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido.

"La población de Europa y Estados Unidos debe aclarar su posición y demostrar que no están a favor de la discriminación racial", ha dicho Jamenei, que ha insistido en que el actual conflicto "revela un fracaso militar y operativo por parte del régimen sionista".

En este sentido, ha argumentado que "pese a los bombardeos masivos contra Gaza, el régimen sionista ha fracasado, ya que desde el inicio dijo que el objetivo era destruir a Hamás y a la resistencia sobre el terreno". "Después de más de 40 días y tras usar todo su potencial militar, no lo han logrado", ha ensalzado.

"La derrota del régimen sionista en Gaza es un hecho. Entrar en hospitales y las casas de la gente no es una victoria. La victoria supone derrotar a la otra parte, lo que el régimen sionista no ha podido hacer hasta ahora y lo que no podrá hacer en el futuro", ha sostenido.

"Este fracaso implica también el fracaso de Estados Unidos y los países occidentales. El mundo hace frente al hecho de que un régimen con capacidad militar avanzada no ha sido capaz de superar a su oponente, que no cuenta con estas capacidades", ha argüido.

NUEVO MISIL HIPERSÓNICO

Respecto a la presentación del misil hipersónico 'Fatá 2', Jamenei ha destacado que los avances científicos en este campo son "resultado de la motivación basada en la determinación y la fe". "Allá donde nuestros jóvenes entran con determinación y fe se lograran grandes cosas", ha dicho.

"Sin embargo, no debemos estar satisfechos con el actual nivel de éxito, ya que los sectores militares y civiles en el mundo avanzan y progresan continuamente. Debemos hacer todo lo posible para no quedarnos atrás", ha defendido Jamenei.

Así, ha subrayado que los progresos a nivel militar "son favorables" y ha recalcado que Irán "está en una situación muy buena en algunas partes del país". "Por contra, en otras la situación no es buena porque hay carencias y deficiencias", ha dicho, antes de pedir "identificar y corregir las necesidades".

La Guardia Revolucionaria de Irán desveló en junio el misil hipersónico 'Fatá', el primero de este tipo desarrollado en Irán, con capacidad para viajar a velocidades 15 veces superiores a la del sonido y que podrían penetrar sistemas antiaéreos avanzados.

El anuncio de Teherán llega en medio de las tensiones en las negociaciones para reactivar el acuerdo nuclear de 2015, dañado por la retirada unilateral de Estados Unidos del mismo en 2018, y las críticas occidentales contra el país por sus actividades "desestabilizadoras" en la región.

Irán ha expandido su programa de misiles balísticos durante los últimos años, en medio de la preocupación de varios países occidentales, entre ellos Estados Unidos, que argumentan que supone una violación de las sanciones internacionales, si bien Teherán sostiene que todo el programa tiene fines defensivos y de disuasión.

SURGIMIENTO DE "UN NUEVO SISTEMA GLOBAL JUSTO"

Por su parte, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha subrayado este mismo domingo que "de la sangre de los oprimidos niños palestinos surgirá un sistema global mundial justo", al tiempo que ha cargado contra la postura de la comunidad internacional ante la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza.

"El sufrimiento del pueblo palestino nos ha puesto a todos ante la prueba divina de cómo apoyarlos", ha dicho, antes de agregar que "la población mundial, además de odiar al régimen sionista y a Estados Unidos, siente desesperación por la ineficacia de los mecanismos internacionales", según unas declaraciones recogidas por la Presidencia iraní a través de su página web.

En este sentido, ha recalcado que la población mundial "busca un orden mundial justo", y ha hecho hincapié en que "la sangre de los oprimidos niños palestinos allanará el camino para la venganza por la mano de Dios y para poner fin al mandato de los opresores y los faraones de este tiempo".

Israel lanzó su ofensiva contra el enclave tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados. Las autoridades de la Franja, controlada por el grupo islamista, han denunciado 12.300 muertos, entre ellos más de 5.000 niños, mientras que más de 180 palestinos han muerto a manos de las fuerzas de seguridad de Israel y en ataques por parte de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.