Irán publica la presunta ruta del dron estadounidense para demostrar que fue derribado en su territorio

Actualizado 22/06/2019 16:41:09 CET

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno iraní ha publicado este sábado la presunta ruta seguida por el avión no tripulado de Estados Unidos que la república islámica derribó esta semana para demostrar que el aparato se encontraba dentro de su espacio aéreo cuando fue interceptado.

El ministro de Exteriores iraní, Mohamad Yavad Zarif, ha colgado en su cuenta de Twitter el trazado por satélite de la ruta seguida por el aparato, y el que se aprecia que el avión espía RQ-4 Global Hawk estuvo dentro del espacio aéreo iraní durante gran parte del trayecto.

Zarif, incluso, muestra los puntos en los que el Ejército iraní intentó ponerse en contacto con el aparato y sus operadores para desactivar la situación.

Finalmente, el mapa exhibe con un marcador de color rojo el lugar exacto donde el dron fue derribado: a 15 kilómetros de la costa sur de Kouh e Mobarak, en la provincia de Hormozgán, y claramente dentro de sus aguas territoriales.

For more visual detail on the path, location, and point of impact of the U.S. military drone Iran shot down on Thursday, and of the waters over which it was flying, see these maps and coordinates.



There can be no doubt about where the vessel was when it was brought down. pic.twitter.com/eInqIYolaS