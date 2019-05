Irán rechaza conversar con EEUU pero abre la puerta a "negociar" con todos los países del Golfo Pérsico

Actualizado 27/05/2019 13:21:46 CET

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Irán ha rechazado mantener conversaciones "directas o indirectas" con Estados Unidos, si bien se ha mostrado dispuesto a "negociar" con todos los países del Golfo Pérsico, en medio del aumento de las tensiones en la región.

El viceministro de Exteriores Abbas Araqchi ha indicado desde Omán que Teherán está dispuesto a negociar con los países de la región "para lograr unas relaciones equilibradas y constructivas fundamentadas en el respeto mutuo y los intereses".

"Acabo de visitar Omán e iré a Kuwait y Qatar", ha dicho, antes de expresar el rechazo a las autoridades iraníes "a las conversaciones directas o indirectas con Estados Unidos", que el año pasado se salió del acuerdo pactado en 2015.

Las palabras de Araqchi han llegado horas después de que el ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif, asegurara que Teherán ha propuesto a los países de la región la firma de un pacto de no agresión.

Zarif, quien se encontraba en una visita oficial a Irak, dijo desde Bagdad que dicha propuesta está sobre la mesa y recalcó que Teherán "quiere las mejores relaciones con los estados del Golfo (Pérsico) y aplaude todas las propuestas de diálogo".

El ministro iraní subrayó que, en cualquier caso, el país se defenderá con firmeza ante cualquier agresión militar o económica y manifestó que Estados Unidos tendrá que poner fin a sus "acciones unilaterales", en referencia a las sanciones.

Pese a ello, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en que "es posible" alcanzar un acuerdo nuclear pese a las sanciones y las tensiones bilaterales.

"Creo que Irán querría hablar y si quieren hablar nosotros queremos hablar", ha dicho durante una rueda de prensa con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, según ha informado la Casa Blanca.

"Creo realmente que Irán querría hablar y lograr un acuerdo, y creo que eso sería inteligente por su parte y creo que es posible que pase", ha añadido, tal y como ha recogido la agencia de noticias Reuters.

Así, ha resaltado que "existe una posibilidad de que sea un gran país con la misma cúpula". "No buscamos un cambio de régimen, quiero dejar claro eso. Buscamos que no tengan armas nucleares", ha zanjado.

AUMENTO DE LAS TENSIONES

Las tensiones bilaterales se han renovado coincidiendo con el primer aniversario de la ruptura del acuerdo nuclear. Estados Unidos ha recuperado las sanciones contra Irán, mientras que la República Islámica ha optado por dejar de cumplir parte de los compromisos asumidos.

Durante la jornada del jueves, el presidente de Irán, Hasán Rohani, destacó que Teherán no se rendirá ante las presiones de Estados Unidos y no abandonará sus políticas incluso en caso de que el país sea bombardeado.

"Tenemos que permanecer en pie y resistir. Los enemigos tienen que entender que aunque bombardeen nuestra tierra y nuestros hijos caigan mártires, resulten heridos o sean capturados, no abandonaremos nuestro objetivo de independencia y nuestro orgullo", agregó.

Por su parte, el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, resaltó a mediados de mayo que "no habrá guerra" con Estados Unidos. "La opción definitiva de la nación iraní es la resistencia frente a Estados Unidos y, en esta confrontación, Estados Unidos se verá forzado a retirarse", sostuvo.

Así, recalcó que "esta confrontación no es militar, porque no habrá ninguna guerra". "No estamos buscando guerra ni tampoco la están buscando ellos. Saben que no iría a su favor", apuntó.