Israel asegura haber impedido un intento de contrabando de armas por mar desde Egipto a Gaza para Hamás

Un soldado de Israel durante las protestas en Cisjordania contra el conocido como 'acuerdo del siglo' - Mosab Shawer/APA Images via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles que desarticuló hace varias semanas un intento de contrabando de armas desde Egipto a la Franja de Gaza en beneficio del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que controla el enclave palestino.

"Lo que quería Hamás: introducir armas de contrabando en Gaza sin que Israel se diera cuenta. Usar estas armas para atacar a civiles israelíes", ha dicho el Ejército en Twitter, antes de agregar un vídeo sobre la interceptación de una embarcación en el mar Mediterráneo.

Amir Gotman, comandante del Área Naval Sur, ha detallado en el vídeo que "durante el interrogatorio de los dos terroristas se descubrió que planeaban un contrabando de armas para el mando naval de Hamás" y ha agregado que "uno de los terroristas es un destacado contrabandista que ha trabajado con varias organizaciones terroristas".

"Las fuerzas de la Armada israelí están realizando esfuerzos significativos a nivel operativo y de Inteligencia para evitar una acumulación de armas por parte de Hamás en Gaza", ha resaltado Gotman.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han manifestado además que la operación "fue un esfuerzo conjunto a nivel operativo y de Inteligencia por parte de la Armada y el Shin Bet, además de la Inteligencia militar".

Por último, ha apuntado que el arresto del contrabandista, identificado como Mahmud Bachar, supone "un logro operacional significativo", según ha recogido el dairio 'The Times of Israel'. El Ejército no ha detallado que tipo de armas han sido interceptadas en la operación.