Israel critica que el Consejo de Seguridad de la ONU "apenas se atreve a mencionar" a Hezbolá

El representante de Israel ante la ONU, Danny Danon, ha criticado este miércoles ante el Consejo de Seguridad de la ONU que el organismo "apenas se atreve a mencionar" al partido-milicia chií libanés Hezbolá como responsable del actual conflicto en Oriente Próximo a pesar de que el grupo islamista "ha dejado claro" que "atacaría" las fronteras israelíes de tener una oportunidad.

"Hezbolá ha dejado en claro que, si tuviera la oportunidad, atacaría nuestras fronteras, se infiltraría en nuestras comunidades, asesinaría, violaría y tomaría rehenes para llevarlos de vuelta a sus guaridas del horror. Sin embargo, el Consejo de Seguridad, el secretario general (de la ONU, António Guterres), algunos funcionarios de la ONU e incluso los comandantes de la FINUL (Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano) apenas pueden atreverse a mencionar a Hezbolá", ha expresado durante su intervención.

En ese sentido, ha recordado que Hezbolá está designada a nivel internacional como organización terrorista --no así por el Consejo de Seguridad-- que "actúa en constante violación de las resoluciones" del organismo, en referencia a la Resolución 1701, aprobada en 2006 en el marco de la guerra libanesa-israelí y que exige un cese total de las hostilidades entre Israel y Hezbolá, la retirada de las fuerzas israelíes de Líbano, el desarme de Hezbolá y el despliegue de la FINUL en la frontera sur de Líbano, cuyo gobierno debe "ejercer un control gubernamental completo".

El representante israelí ha recordado sus advertencias "ignoradas" a lo largo de los años sobre las "flagrantes violaciones" de Hezbolá, por lo que ha insistido en aplicar la mencionada resolución "sin demora" para que el Ejército libanés ocupe la frontera y no el grupo islamista.

"Tal vez algunos de ustedes hayan olvidado cómo empezó todo esto y por qué debemos defendernos, pero no es así. Y hago esta declaración aquí hoy para disipar cualquier duda. Nunca más, nunca más el pueblo judío se esconderá de los monstruos cuyo propósito en la vida es asesinar judíos. (...) Tomaremos todas las medidas necesarias dentro de nuestros derechos y de acuerdo con el Derecho Internacional para neutralizar esa amenaza. Israel no busca una guerra a gran escala. Hemos dejado claro nuestro deseo de paz a todos aquellos que no están cegados por el odio y las agendas políticas", ha añadido.

Tras ello, ha afirmado que Israel "está bajo ataque" de Hezbolá y otras milicias proiraníes que han lanzado "más de 150 cohetes" contra su territorio en el último día, justificando así los bombardeos israelíes contra Líbano, que han dejado ya casi 600 muertos en la última semana.

"Muchos siguen guardando silencio sobre los crímenes de Hezbolá, lo que envalentona aún más a los agentes terroristas de Irán para que sigan con sus ataques. No discriminan por motivos de raza o credo. (...) Hezbolá no solo ataca a civiles, sino que también sigue ocultándose detrás de ellos. Israel ha descubierto pruebas claras de que Hezbolá está utilizando viviendas civiles como lugares de almacenamiento y lanzamiento de sus misiles. Son hogares donde viven familias", ha aseverado Danon.

En base a ello, ha culpado a Irán de "contar los días" hasta la destrucción de Israel al ser la "fuerza impulsora" de la inestabilidad de la región a través de los rebeldes hutíes de Yemen, de Hezbolá, del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y de las milicias chiíes de Irak, por lo que ha instado al Consejo a designar tanto a Hezbolá como a la Guardia Revolucionaria iraní como organizaciones terroristas.

Danon también ha recordado que los civiles israelíes del norte han tenido que huir de sus hogares por los ataques de Hezbolá mientras "observaban con horror cómo sus hermanos y hermanas del sur eran torturados, violados, decapitados y secuestrados por terroristas de Hamás".

"Desde el 8 de octubre, casi 9.000 cohetes, junto con cientos de misiles antitanque, han sido lanzados contra nuestros civiles, apuntando a sus hogares, familias y comunidades. Desde el 8 de octubre, 70.000 civiles se han visto obligados a huir de sus hogares. Desde el 8 de octubre, los terroristas y sus incesantes ataques han herido a más de 370 israelíes y asesinado a 49, incluidos doce niños drusos israelíes que estaban jugando al fútbol", ha agregado.

Es por ello por lo que ha vuelto a "defender las acciones de Israel", aseverando que cualquier otro país en su situación se comportaría de igual forma. "Ninguna nación, ya saben, sean honestos, ninguna nación se quedaría de brazos cruzados mientras sus ciudadanos son atacados", ha manifestado.