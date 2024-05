Israel derriba un dron lanzado "desde el este" y recalca que "no entró" en su territorio

Archivo - Aviones de combate de Israel junto a la bandera del país - NIR ALON / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha asegurado este martes haber interceptado un dron lanzado "desde el este" contra el país, en aparente referencia a que el ataque habría sido llevado a cabo desde Irak, donde diversas milicias proiraníes han perpetrado ataques con estos aparatos desde el inicio de la ofensiva contra la Franja de Gaza.

"Durante la noche, aviones de combate interceptaron con éxito un aparato aéreo no tripulado que se dirigía a territorio israelí desde el este", ha señalado en un comunicado publicado en su página web, antes de recalcar que "no hay bajas ni daños".

Así, ha subrayado que "el aparato estuvo bajo vigilancia de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), no entró en territorio del país y no se activaron alertas, en línea con la política vigente". El hecho de que no penetrara en espacio aéreo israelí apunta a que fue derribado sobre Siria.