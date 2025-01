Israel desmiente que Hamás haya aprobado una lista israelí de 34 rehenes para su liberación

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha negado este domingo las informaciones que atribuyen al Movimiento de Resistencia Islámica la difusión de la noticia de que han aprobado la liberación de 34 rehenes del centenar retenido en la Franja de Gaza conforme al listado solicitado por Israel como primer paso de un acuerdo de alto el fuego.

"Hasta ahora Hamás no ha dado una lista de rehenes", ha explicado la oficina de Netanyahu en un comunicado recogido por el diario 'The Times of Israel'.

La televisión israelí Canal 12 ha informado de que Hamás ha remitido este listado, pero no ha confirmado cuáles de los individuos mencionados están vivos y cuáles no.

Previamente se había informado de que Netanyahu se reuniría en la tarde de este domingo con su Gabinete de Seguridad en medio de noticias sobre avances en las negociaciones para la liberación de rehenes.

Mientras, el jefe del Mossad --servicios secretos israelíes-- y principal negociador israelí, David Barnea, tiene previsto viajar este lunes a Qatar para participar en las negociaciones, según ha publicado el diario israelí 'Yedioth Aharonoth'.

Este domingo el diario qatarí 'Al Arabi al Yadid' ha publicado citando fuentes palestinas que este domingo es un "día decisivo" para las negociaciones de Doha después de que las delegaciones lograra superar los escollos restantes. Fuentes citadas por la televisión pública israelí Kan apuntan a avances durante el fin de semana, pero desmienten que haya un principio de acuerdo.