Israel dice que está "en una guerra en varios frentes" con ataques "desde siete escenarios diferentes"

Archivo - El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant. - -/Gpo/Dpa - Archivo

El ministro de Defensa recalca que el Ejército israelí "ya ha respondido y actuado en seis de estas áreas"



MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha afirmado este martes que el país combate "en una guerra en varios frentes" y ha destacado que el país "está siendo atacado desde siete escenarios diferentes", en el marco del conflicto desatado tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Estamos siendo atacados desde siete escenarios diferentes", ha recalcado Yallant, miembro del gabinete de guerra creado tras los ataques de Hamás, quien ha especificado que se trata de "Gaza, Líbano, Siria, Cisjordania, Irak, Yemen e Irak", según ha informado el diario 'The Times of Israel'.

A raíz del estallido del conflicto, milicias proiraníes en Irak y Siria han llevado a cabo ataques contra objetivos estadounidenses y contra territorio israelí, algo que también han hecho el partido-milicia chií libanés Hezbolá y los rebelde hutíes de Yemen, que han atacado además buques en el mar Rojo.

Así, ha destacado que el Ejército de Israel "ya ha respondido y actuado en seis de estas áreas". "Lo voy a decir de la forma más clara posible: cualquiera que actúe contra nosotros es un objetivo potencial, sin inmunidad para nadie", ha manifestado, en una advertencia a Hamás y sus aliados.

Las palabras de Gallant llegan un día después de la muerte de un alto cargo de la Guardia Revolucionaria de Irán en un bombardeo israelí en Damasco, del que Teherán ha prometido vengarse, si bien el ministro israelí no se ha pronunciado sobre este extremo.

Por otra parte, ha reiterado que la ofensiva contra la Franja de Gaza será "una guerra larga y dura". "Tiene costes, costes elevados, pero su justificación es la más elevada", ha dicho, antes de indicar que "si no se cumplen los objetivos de la guerra, habrá una situación en la que (...) habrá gente que no quiera vivir en un lugar en el que no se sepa cómo protegerla".

"Necesitamos determinación, aguante, fuerza y cohesión nacional en estos objetivos. Es una batalla en la que el que sobrevive es el más fuerte a nivel nacional, en sus valores y su unidad", ha manifestado. "Es una batalla de determinación nacional, y puedo decir que derrotaremos a Hamás", ha zanjado.

El Ejército de Israel lanzó una ofensiva contra el enclave palestino tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados. Las autoridades gazatíes, controladas por el grupo islamista, han cifrado en más de 20.600 los palestinos muertos, a los que se suman más de 280 muertos a manos del Ejército israelí y por ataques de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.