Israel eleva a 239 los rehenes confirmados en manos de las milicias de Gaza

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Israel han informado este domingo que tienen constancia de que son al menos 239 los rehenes que están retenidos por las milicias palestinas de la Franja de Gaza.

El portavoz militar Daniel Hagari ha explicado que ya se ha informado a las familias de estas 239 personas, aunque ha advertido de que la cifra no es definitiva, ya que se sigue investigando al respecto.

"Es un número inconmensurable. Hay trabajadores extranjeros entre los rehenes y tardamos en poder comunicarnos con las familias", ha explicado. La cifra no incluye los cuatro rehenes liberados ni a los 40 desaparecidos.

Más tarde, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha advertido de que es la "presión militar" la que puede facilitar la liberación de los rehenes porque Hamás realmente "no quiere una solución".

"Si no hay presión militar sobre Hamás no habrá ningún avance", ha afirmado, según recoge 'The Times of Israel' citando un comunicado del Ministerio de Defensa.

Gallant se ha reunido este domingo con familiares de los secuestrados, a los que ha trasladado la imposibilidad de un intercambio como el que pide Hamás, de todos los rehenes a cambio de todos los presos palestinos. "Si fuera así de sencillo, no sería un problema. Si esas fueran las condiciones, se haría mañana por la mañana. Esas no son las condiciones", ha aseverado.