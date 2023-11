Israel evacuará este domingo a los bebés de las incubadoras del Hospital de Al Shifa

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas israelíes han anunciado que este mismo domingo participarán en la evacuación de bebés prematuros del Hospital de Al Shifa, el más importante de la Franja de Gaza, donde ya han fallecido dos bebés por la falta de suministro eléctrico para las incubadoras.

"El personal del Hospital de Al Shifa nos ha pedido que mañana ayudemos a trasladar a los bebés del departamento pediátrico a un hospital más seguro. Vamos a dar la ayuda que nos han pedido", ha explicado el portavoz de las Fuerzas Armadas israelíes, Daniel Hagari.

Además ha subrayado que las Fuerzas Armadas israelíes no han atacado el Hospital de Al Shifa y ha desmentido así las "informaciones falsas" al respecto. "Las Fuerzas de Defensa de Israel no atacan hospitales. Estamos luchando con los terroristas que eligen combatir desde zonas cercanas al Hospital de Al Shifa", ha denunciado.

Hagari ha advertido de que "hoy ha habido mucha desinformación de Gaza". "Quiero aclarar que el lado este del hospital está abierto y cualquiera puede pasar, incluidos los gazatíes que quieran dejar el hospital", donde se refugian unas 14.000 personas.

"Hay algo que el mundo no debe olvidar y no vamos a dejar que lo olvide: Hamás tiene a 239 rehenes retenidos desde hace 36 días. Hombres, mujeres y niños, ancianos y bebés. No os olvidéis de los bebés. Es un crimen contra la humanidad y no vamos a dejar al mundo que lo olvide", ha resaltado.

Hagari ha destacado que Hamás está perdiendo el control del norte de la Franja de Gaza y que los civiles están saliendo de la zona "en contra de las instrucciones" del grupo islamista.