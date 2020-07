Israel extiende las restricciones a los visitantes extranjeros hasta el 1 de septiembre

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Israel ha extendido las restricciones que impiden a los visitantes extranjeros ingresar al país debido a la pandemia del coronavirus hasta el 1 de septiembre, ante el aumento en el número de casos de la enfermedad, según ha anunciado la Autoridad de los Aeropuertos israelí.

Así, sólo pueden ingresar en Israel los ciudadanos israelíes o aquellas personas que obtienen un permiso especial de la Autoridad de Inmigración y Fronteras. Además, se requiere que todas las personas que entren en Israel estén en cuarentena dos semanas.

El ministro de Energía, Yuval Steinitz, indicó la semana pasada en declaraciones a Radio 103FM que uno de los mayores impactos del virus en la economía era precisamente la limitación de los viajes aéreos internacionales, por lo que reabrir el espacio aéreo israelí era una prioridad.

El país asiste en las últimas semanas a un incremento de los nuevos casos diarios constante y cada día se rozan los 2.000 adicionales. No obstante, el Ministerio de Salud de Israel ha informado de una caída en las nuevas infecciones hasta las 1.139 este lunes, aunque ya se han confirmado más de 52.000 casos y 415 muertes en el país, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.

Por otra parte, el comité del coronavirus del Parlamento israelí o Knesset ha decidido este lunes mantener las piscinas y las playas abiertas durante los fines de semana, en contra de una decisión del Ejecutivo para incluir estas ubicaciones en los cierres de instalaciones concebidos para detener la expansión de la COVID-19 los sábados y los domingos.

"La decisión de no cerrar las piscinas y playas públicas es la correcta. La salud mental y física es extremadamente importante para todos nosotros", ha valorado el presidente del comité, Yifat Shasah-Biton. "Las playas y la natación en la piscina proporcionan un valor positivo vital", ha insistido.

El panel también ha instado al gabinete a revertir su decisión de cerrar restaurantes a partir de este martes y, en cambio, permitir a estos establecimientos operar al 35 por ciento de su capacidad en los interiores, mientras mantienen el distanciamiento físico requerido al aire libre.

El comité también ha pedido que los gimnasios puedan continuar operando bajo estrictas medidas de distanciamiento. Sobre este tema se decidirá el miércoles, aunque los gimnasios llevan cerrados desde el viernes pasado.

MÁS MÉDICOS

Por otro lado, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía israelíes han decidido aumentar el número de profesionales sanitarios en el sistema de salud público con el objetivo de terminar una huelga de enfermeras que ha comenzado este lunes para protestar por la escasez de personal.

El acuerdo alcanzado incluye 2.000 enfermeras más y 400 nuevos médicos para colaborar en el sistema de salud israelí. Así, representantes del sindicato de enfermeras se reunirán con funcionarios para cerrar los detalles.