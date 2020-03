Israel ordena a sus ciudadanos que no salgan de casa salvo que sea "absolutamente necesario"

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel ha ordenado a sus ciudadanos que no salgan de casa salvo que sea "absolutamente necesario", en un paquete de medidas para reforzar la respuesta sanitaria ante la pandemia de coronavirus.

El director general del Ministerio de Sanidad, Moshe Bar Siman-Tov, ha resaltado que "no se trata de simples instrucciones" y ha recalcado que la población "debe reducir al mínimo las salidas de casa", según el diario 'The Times of Israel'.

"Allá donde vayan puede haber una persona enferma presenta que puede infectarles. Usted mismo podría estar enfermo y no saberlo, e infectar a otras personas", ha alertado.

Por ello, el Ministerio ha pedido a la población que "no salga de casa para ir a parques, parques infantiles, playas, piscinas, bibliotecas, museos, reservas naturales u otros espacios abiertos, excepto con niños en un marco familiar o con una mascota".

Así, ha dicho que sólo se debe salir si se necesita ayuda médica urgente, si bien ha recalcado que "los pacientes con fiebre y síntomas respiratorios tienen prohibido salir de casa, a excepción de emergencias médicas".

Los trabajadores podrán salir sólo según las directrices de las autoridades, mientras que la compra será realizada preferiblemente por envío a domicilio. Asimismo, los ciudadanos deberán ir preferiblemente en vehículo privado, con una persona en cada uno, y evitar en lo posible el transporte público.

Las autoridades han pedido además que los israelíes no vayan a clases ni a actividades extracurriculares, incluidos gimnasios y polideportivos, mientras que se recomienda que los contactos sociales se realicen por comunicaciones remotas.

Israel ha confirmado hasta la fecha un total de 324 casos de coronavirus, de los cuales 299 tienen síntomas leves, mientras que once se han recuperado ya, según el último balance facilitado por el Ministerio de Sanidad.