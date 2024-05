Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habla ante la Knesset en mayo de 2023 (archivo) - Ilia Yefimovich/Dpa - Archivo

Afirma que la petición de Khan es "una burla al Derecho Internacional" y tilda de "indignante" pedir el arresto de "líderes democráticamente electos"



MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel ha reclamado este martes a "las naciones del mundo civilizado" que se opongan a la petición de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) para la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra en la Franja de Gaza y que anuncien públicamente que, si llegan a ser emitidas, no procederán a detener a estas personas.

"Pedimos a las naciones del mundo libre y civilizado que estén del lado de Israel y condenen firmemente este paso", ha dicho la portavoz de la oficina de Netanyahu, Tal Heinrich, en una rueda de prensa retransmitida a través de YouTube. "Asegúrense de que el TPI entiende su posición. Opónganse a la decisión de la Fiscalía del TPI y declaren que, incluso si se emiten órdenes de arresto, no van a ser aplicadas", ha manifestado.

"No va de nuestros líderes, va de nuestra supervivencia, como Estado de Israel: judíos, cristianos y musulmanes que se niegan a morir a manos de terroristas", ha recalcado, al tiempo que ha vuelto a tildar de "indignante" la decisión del fiscal jefe del TPI, Karim Khan, de reclamar la emisión de estas órdenes de arresto contra "líderes democráticamente electos". "Es una burla al Derecho Internacional", ha agregado.

Así, ha argumentado que la petición de Khan "es una difamación que busca únicamente evitar que Israel ejerza su derecho a la autodefensa en una de las guerras más justificadas en los tiempos modernos, frente a una amenaza genocida llamada Hamás". "Es una guerra que no empezamos y no queríamos", ha sostenido, en referencia a que la ofensiva contra Gaza fue lanzada tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el grupo islamista palestino, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados.

"No hay poder en el mundo que nos impida traer de vuelta a todos los rehenes y derrocar el régimen terrorista de Hamás. No hay poder en el mundo que diga a las madres israelíes que dejen de luchar por sus hijas, que sufren abusos sexuales a manos de los monstruos de Hamás. No hay poder en el mundo que nos empuje a cometer un suicidio público y dejemos de defendernos sólo para satisfacer a los antisemitas", ha señalado.

Heinrich ha reiterado además que "Israel cumple al cien por cien el Derecho Internacional" y ha afirmado que las acusaciones vertidas por Khan derivan de "una total distorsión de la realidad". "Israel no ataca a civiles en Gaza, nuestra lucha es contra Hamás. Como en todas las guerras a lo largo de la historia, hay trágicos daños colaterales, causados por los enfermizos métodos de Hamás", ha señalado.

En este sentido, ha acusado al fiscal jefe del TPI de "perpetuar la guerra" y de "no promover ninguna expectativa de paz". "No busca justicia, busca una continuación de una realidad en la que los israelíes pueden ser asesinados, violados y quemados", ha defendido. "Imaginen crear equivalencias morales tras el 11-S entre (el expresidente George W.) Bush y (el líder de Al Qaeda, Usama) Bin Laden o durante la Segunda Guerra Mundial entre (Franklin Delano) Roosevelt o (Winston) Churchill y (Adolf) Hitler. Es ridículo", ha zanjado.

Khan anunció el lunes su decisión de pedir la emisión de órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant, así como contra el líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar; el cabecilla del ala militar del grupo, Mohamed Diab al Masri, conocido como 'Abú Deif'; y el jefe del brazo político de la formación, Ismail Haniye, por supuestos crímenes de guerra y contra la humanidad a raíz de los ataques del 7 de octubre por parte del grupo islamista y la posterior ofensiva israelí contra la Franja de Gaza.

Israel lanzó una ofensiva militar contra Gaza tras los citados ataques perpetrados por Hamás, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados. Según las autoridades gazatíes, controladas por el grupo islamista, hasta la fecha han muerto más de 35.600 palestinos, a los que se suman más de 510 muertos a manos de las fuerzas israelíes y en ataques ejecutados por colonos en Cisjordania y Jerusalén este desde esa fecha.