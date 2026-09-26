Israel vuelve a atacar zonas del sur de Líbano a pesar del alto el fuego

Archivo - Imagen de archivo de un ataque contra Líbano. - Stringer/dpa - Archivo

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Israel han vuelto a atacar zonas de los distritos de Tiro y Bint Jbeil, en el sur de Líbano, a pesar del acuerdo alcanzado en junio, que incluye un alto el fuego, según han informado este sábado las autoridades libanesas.

Los bombardeos se han registrado en los municipios de Mansuri y Majdal Zoun, en el distrito de Tiro. Posteriormente, las fuerzas israelíes han realizado ataques con artillería contra Wadi Hasán, tal y como ha recogido la agencia de noticias NNA.

Los ataques, perpetrados pasada la medianoche, también han afectado a Barashit y Haddatha, en el distrito de Bint Jbeil, en la gobernación de Nabatiye.

El 26 de junio, Líbano e Israel alcanzaron un principio de acuerdo con la mediación de Estados Unidos que sentaba las bases para un alto el fuego permanente e incluía el restablecimiento de la soberanía libanesa en el sur del país, pero también el desarme del partido-milicia chií Hezbolá, cuestión que el grupo ha rechazado de pleno.

Desde entonces, Israel ha alegado razones de seguridad y la negativa de Hezbolá al acuerdo para justificar que continúen sus operaciones militares en el sur de Líbano.