Italia abre una investigación contra altos cargos de Israel por el trato dado a activistas de la Flotilla

Archivo - El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en una imagen de archivo. - MINISTRO DE DEFENSA DE ISRAEL EN X - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Italia ha informado de que se ha abierto una investigación contra varios altos cargos de Israel, entre ellos el ministro de Defensa, Israel Katz, y el jefe del Ejército, Eyal Zamir, por el trato dado en el pasado a activistas que viajaban como parte de la Flotilla hacia la Franja de Gaza.

Los fiscales han indicado que esto se enmarca en la ampliación de la pesquisa que ya se había abierto previamente contra el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, quien fue duramente criticado por su postura entonces.

El caso aborda presuntos delitos de tortura, secuestro, lesiones personales, robo y daños, ocurridos cuando las fuerzas israelíes interceptaron las embarcaciones que se dirigieron hacia Gaza en 2025 y 2026, tal y como ha indicado la Fiscalía de Roma en un comunicado.

No obstante, las autoridades israelíes han negado en repetidas ocasiones las acusaciones vertidas en su contra y han asegurado que los detenidos estuvieron bajo custodia en cárceles israelíes "de acuerdo con la ley" y "respetando plenamente sus derechos fundamentales".

Además, aseguran que recibieron atención médica y profesional siempre que fue necesario a pesar de las denuncias y críticas por parte de los afectados.

Las investigaciones responden a denuncias presentadas por medio centenar de italianos que fueron detenidos por las fuerzas israelíes durante estas misiones, llevadas a cabo entre septiembre y octubre de 2025 y entre abril y mayo de 2026.