Italia alerta de que el 27% de los contagiados por coronavirus son asintomáticos

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Sanidad italiano, Franco Locatelli, ha alertado este jueves de que el 27 por cinto de los contagiados por coronavirus son asintomáticos, por lo que la población corre el riesgo de contraer la COVID-19 tras entrar en contacto con personas "que se encuentran bien".

Locatelli, que ha subrayado que el país cuenta con una de las "situaciones más favorables del mundo", ha recomendado un amplio sentido de la responsabilidad, especialmente entre aquellos que están disfrutando de las vacaciones. En la última jornada, el Ministerio de Sanidad ha constatado 402 casos nuevos y seis muertos a causa del coronavirus.

"Italia está en mejor forma que muchos otros países. No es casualidad que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, también lo diga", ha manifestado el alto cargo italiano, que ha insistido, no obstante, en que "no se deben socavar los resultados obtenidos al dejar de lado la responsabilidad".

Para ello, ha resaltado la importancia de "tomar decisiones basadas en la máxima prudencia". "Se trata de un periodo de vacaciones que los italianos merecen disfrutar, pero sin olvidar lo que ha sucedido durante los últimos meses", ha sostenido, según informaciones del diario 'Corriere della Sera'.

En este sentido, ha explicado que la estrategia a seguir constará, primero, de la reanudación de las clases y la reapertura de los centros educativos, una "prioridad" para el Gobierno. En segundo lugar, "habrá que contribuir como país a los esfuerzos para encontrar vacunas seguras y eficaces lo antes posible", ha continuado antes de insistir en que "sólo con al vacuna se puede salir de la situación actual".

Locatelli ha subrayado, además, que la terapia con anticuerpos podría dar resultados. "Estos son medicamentos que evitan que el virus se una al receptor de las células humanas, y podría ofrecer un arma terapéutica de gran eficacia". "Es importante invertir en esto", ha reclamado.

Italia ha registrado 249.204 casos de coronavirus y 35.187 muertos desde el inicio de la pandemia. De todos los contagios, 12.694 permanecen activos, según los datos del Gobierno. Por el momento hay 762 pacientes hospitalizados que presentan síntomas, de los cuales 42 están en la UCI, uno más que ayer.