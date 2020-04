Italia celebra el 75º aniversario de la liberación nazi cantando el 'Bella Ciao' desde los balcones

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Italia ha celebrado este sábado el 75 aniversario de la liberación de la ocupación nazi durante la II Guerra Mundial entonando el emblemático 'Bella Ciao', himno de la resistencia antifascista, esta vez desde los balcones y ventanas de todo el país debido al coronavirus.

La canción se identifica con las milicias de signo mayoritariamente comunista que combatieron a los invasores nazis que irrumpieron en el país tras la caída de la dictadura de Benito Mussolini.

El viceprimer ministro italiano Luigi Di Maio ha recordado en un mensaje en redes sociales "la libertad que nuestros bisabuelos y abuelos ganaron para nosotros, un valor incalculable que debemos proteger todos los días" y "la fuerza de las enseñanzas: determinación, coraje, la capacidad de elegir el bien común, por difícil y peligroso que sea a veces".

"El 25 de abril fue la unión de muchas almas, luchando codo a codo con diferentes personas, con diferentes ideas, de diferentes tierras y regiones, que decidieron ir más allá de esas diferencias y optaron por unirse contra el régimen nazi-fascista", ha remachado.

#Bologna, April 25th, '#BellaCiao' performed during the official #celebrations for the 75th anniversary of #Italy's #LiberationDay.

First time in history that Italy cannot celebrate this day with demonstrations in the streets, due to the #coronavirus #lockdown.

#25aprile2020 pic.twitter.com/FsLfSQDYHZ