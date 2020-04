Italia cierra sus puertos al desembarco de migrantes rescatados en el Mediterráneo por el coronavirus

ROMA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno italiano ha anunciado el cierre de sus puertos para el desembarco de migrantes rescatados en el Mediterráneo ya que esgrime que por la pandemia de coronavirus que azota al país, el que tiene más muertos a nivel mundial, no se dan las condiciones adecuadas para ello.

En un decreto suscrito a última hora del martes por los ministros de Transporte, Exteriores, Interior y Sanidad, el Gobierno sostiene que mientras se mantenga la "emergencia sanitaria nacional" por el Covid-19, "los puertos italianos no aseguran los requisitos necesarios para la clasificación y la definición de 'lugar seguro'" para los rescates realizados "por barcos de bandera extranjera fuera del área italiana".

Así pues, la medida no afectará a los migrantes que sean rescatados por embarcaciones italianas dentro del área de búsqueda y rescate que le corresponde al país en el Mediterráneo o que consigan llegar por sus propios medios hasta las costas italianas.

LLEGADA DE MIGRANTES A LAMPEDUSA

Según informa 'La Repubblica', durante la noche han llegado 124 migrantes en dos embarcaciones hasta la isla de Lampedusa, que vienen a sumarse a otros 34 que habían llegado el lunes y que están ya bajo cuarentena en el centro de acogida, que está desbordado.

"Es necesario que estas personas sean trasladadas inmediatamente", ha reclamado el alcalde de Lampedusa, Totò Martello, a la ministra del Interior, Luciana Lamorgese. "Ya no hay espacio para nadie y no podemos poner en peligro a la población y a los trabajadores", ha advertido. "Los migrantes están en el muelle y si no se los llevan los dejaré allí. No tengo otra elección", ha asegurado.

Por otra parte, la decisión del Gobierno italiano deja sin salida a los 150 migrantes rescatados el lunes por el barco 'Alan Kurdi' de la ONG alemana Sea Eye. Según el citado diario, una de las hipótesis que se están barajando es que se les aloje en una embarcación de la Cruz Roja frente a las costas italianas para que cumplan un periodo de cuarentena antes de distribuirlos por varios países europeos.