Italia registra un nuevo descenso en los casos positivos activos pero suma otros 534 muertos

Nuevo récord de pacientes curados en un día, con más de 2.700 que han recibido el alta

ROMA, 21 (EUROPA PRESS)

Italia ha registrado un nuevo descenso en el número de casos positivos activos, que caen por segundo día consecutivo, pero ha sumado otros 534 fallecidos, un dato superior al de días anteriores y que eleva el total próximo a los 25.000 muertos, según los últimos datos publicados este martes por Protección Civil.

En la actualidad, en el país hay 107.709 casos activos de coronavirus, 528 menos con respecto a los contabilizados el lunes, cuando ya se había producido una caída de 20 en comparación con el día anterior. En total, desde que comenzó la pandemia hay ya 183.957 casos contabilizados, incluidos 24.648 fallecidos, tras los 534 decesos del último día.

Por otra parte, siguiendo con la tendencia iniciada hace ya varios días, también sigue disminuyendo el número de personas hospitalizadas y en cuidados intensivos. En el caso de las primeras, hay 24.134 ingresados, 772 menos que el lunes, mientras que los internados en la UCI son 2.471, 102 menos. Los 81.104 enfermos restantes están en sus casas con síntomas leves o asintomáticos.

En lo que se refiere a los pacientes que han vencido al Covid-19, son ya 51.600, después de que otras 2.723 personas hayan recibido el alta, una cifra récord en un solo día hasta la fecha.

"No debemos abandonar la cautela y la prudencia porque el virus continúa entre nosotros", ha insistido el comisario para la emergencia, Domenico Arcuri. "Está un poco más contenido, es menos fuerte, pero no está derrotado ni alejado", ha insistido, reiterando una vez más la importancia de no adoptar "decisiones apresuradas". "Hay que seguir siendo consecuente y responsable", ha recalcado.

Arcuri ha resaltado que el lunes "por primera vez había más respiradores que ingresados en cuidados intensivos" y ha apostado por crear una "red de hospitales Covid-19" destinados a la recuperación de los pacientes con el virus. Asimismo, ha sostenido que "Italia es el primer país en el mundo en test realizados respecto al número de habitantes".

APP POLÉMICA

Por otra parte, el Gobierno se ha pronunciado sobre la polémica en torno a la app que las autoridades pretenden utilizar para hacer un mejor seguimiento y localización de eventuales contactos de personas contagiadas con coronavirus. Ante las críticas desde la oposición, los ministros de Sanidad, Roberto Speranza, y de Administración Pública, Paola Pisano, han asegurado a los líderes parlamentarios opositores que solo se adoptará con apoyo del Parlamento.

Así, según fuentes parlamentarias consultadas por AdnKronos, se prevé que los diputados den su visto bueno a la app 'Inmuni' la cual tendrá carácter voluntario y con la garantía de la protección de los datos y la privacidad de las personas que participen en la misma. En todo caso, las fuentes apuntan a que la aprobación podría demorarse hasta "un par de meses".

También se ha pronunciado el primer ministro, Giuseppe Conte, asegurando que la aplicación será "voluntaria y no obligatoria" y, ante las especulaciones de posibles restricciones a quienes no la tengan en su móvil a la hora de desplazarse, ha puntualizado que se actuará para que "quien no quiera descargarla no sufra limitaciones en sus movimientos u otros perjucios".

En su comparecencia ante el Senado, ha anunciado que a los 25.000 millones de euros ya movilizados por el Gobierno para enfrentar las consecuencias económicas del coronavirus, su Ejecutivo está preparando otra partida que "no será inferior a los 50.000 millones".

Por otra parte, Conte ha adelantado esta mañana que antes de que acabe la semana dará a conocer sus planes para el previsible inicio del levantamiento de las restricciones a partir del 4 de mayo. "Me gustaría poder decir: reabrimos todo. Rápido. Lo retomamos mañana por la mañana. Este Gobierno ha puesto en primer lugar la protección de la salud de los ciudadanos pero tampoco es insensible ante el objetivo de preservar la eficiencia del sistema productivo", ha afirmado en un mensaje en su Facebook.

VE "IRRESPONSABLE" RETIRAR TODAS LAS RESTRICCIONES DE UNA VEZ

Así, ha dicho que sería "irresponsable" retirar todas las restricciones y ha hecho hincapié en que hay que una decisión de este tipo podría hacer que la curva de contagios volviera a aumentar y dejaría anulados "todos los esfuerzos" realizados en la lucha contra la Covid-19.

"La flexibilización de las medidas", ha subrayado, "debe realizarse sobre la base de un plan bien estructurado y articulado". "Debemos reabrir sobre la base de un programa que tome en cuenta las consideraciones de todos los detalles y que cruce todos los datos. Un programa serio y científico. No podemos permitirnos dejar fuera nada en particular", ha explicado.

Conte ha advertido de que la flexibilización de las restricciones conlleva "el riesgo concreto" de que vuelvan a aumentar los contagios y ha recalcado que los italianos tienen que estar "preparados" para contener una tendencia así "en los niveles mínimos", de tal modo que el riesgo de nuevas infecciones resulte "tolerable" teniendo en cuenta las capacidades hospitalarias del país.