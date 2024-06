Jamenei pide una "máxima participación" en las presidenciales anticipadas en Irán tras la muerte de Raisi

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha hecho este martes un llamamiento a una "máxima participación" en las elecciones presidenciales anticipadas convocadas para este viernes tras la muerte en mayo del entonces mandatario, Ebrahim Raisi, en un accidente de helicóptero en la provincia de Azerbaiyán Occidental (noroeste).

"Espero que, si Dios quiere, la nación iraní salga de estas elecciones con orgullo", ha dicho, antes de explicar que eso pasa por "una máxima participación" y "una elección correcta" respecto al próximo presidente, cargo al que aspiran un total de seis candidatos, entre ellos un único reformista.

"Ambas son importantes. Insistimos en la alta participación porque la República Islámica tiene enemigos y una de las cosas que hace que la República Islámica los gane son las elecciones", ha sostenido Jamenei, quien ha incidido en que "una buena participación" es "fuente de orgullo" y "esencia" del sistema político en el país.

Así, ha abundado en que "las elecciones en las que la participación fue baja, la lengua de los enemigos se alargó". "Cuando la participación es alta, el lenguaje de los negacionistas sea acorta, ya que no pueden culpar a nadie y no son felices". "Por eso insisto en una alta participación", ha dicho durante un acto público, según la transcripción facilitada por su oficina a través de su página web.

Jamenei ha dirigido además una serie de mensajes aparentemente referidos al único candidato reformista, Masud Pezeshkian, al afirmar que "aquel que muestra la más mínima oposición a la revolución (...) o al sistema islámico, no es útil ni bueno" para la población, tras las críticas del político a la represión de las protestas desatadas tras la muerte de Mahsa Amini y su petición de volver al acuerdo nuclear de 2015.

"Aquel que se vincula con Estados Unidos e imagina que sin el favor estadounidense no es posible dar un paso en el país, no será un buen colega", ha manifestado, antes de recalcar que esta persona, a la que no menciona directamente, "no usará las capacidades del país y no lo gestionará bien".

De esta forma, ha incidido en que "aquella persona que ignora la estrategia de la religión y la 'sharia' --ley islámica--, no será un buen socio" y ha pedido a la población que "elija a una persona de religión, de 'sharia', de revolución y con fe total en el sistema". Los otros cinco candidatos a la Presidencia son conservadores o ultraconservadores.

Además de Pezeshkian, aspiran a la Presidencia Said Jalili, Alireza Zakani, Amirhosein Qazizadé Hashemi, Mostafá Purmohamadi y Mohamad Baqer Qalibaf, unas elecciones que tendrán lugar apenas unos meses después de las legislativas, marcadas por la baja participación --en mínimos históricos--, por los llamamientos al boicot por parte de la oposición para denunciar la represión por parte de las autoridades.