Jan niega cualquier vinculación de Pakistán con el atentado de Cachemira y llama al diálogo

Actualizado 19/02/2019 10:45:41 CET

ISLAMABAD, 19 Feb. (Reuters/EP) -

El primer ministro de Pakistán, Imran Jan, ha negado que su Gobierno tenga implicación en el atentado suicida que acabó con la vida de 40 militares en la Cachemira india el 14 de febrero, al tiempo que ha hecho un llamamiento al diálogo para rebajar las tensiones con India y ha advertido de que su país responderá si es atacado por el país vecino.

Jan ha dicho que India ha lanzado "acusaciones contra Pakistán" sin presentar "ninguna prueba" y ha subrayado que su Gobierno está listo para cooperar con las autoridades de Nueva Delhi en la investigación del atentado suicida de la semana pasada en la Cachemira india.

"Hoy le digo al Gobierno indio que Pakistán está listo para cualquier tipo de investigación sobre la implicación de cualquier paquistaní", ha afirmado Jan, en un comunicado. "Si tiene pruebas procesables sobre la implicación de cualquier paquistaní, compártalas con nosotros. Les aseguro que nosotros actuaremos", ha subrayado el primer ministro paquistaní.

"Estamos escuchando voces de India que señalan que Pakistán debería aprender una lección", ha indicado Jan, antes de advertir a India de que su Gobierno no dudará a la hora de responder si hay un ataque contra Pakistán. "Pakistán no pensará sobre represalias. Actuaremos en represalia. No nos dejaría otra opción", ha afirmado.

El mensaje del primer ministro paquistaní llega horas después de que el principal comandante militar de India en Cachemira haya asegurado que el servicio de Inteligencia paquistaní (ISI) participó en el atentado de la semana pasada en la localidad de Pulwana.

Al menos 40 miembros de la Fuerza de Policía de la Reserva Central de India (CRPF) murieron en el atentado, perpetrado con coche bomba contra un convoy de seguridad y que reivindicó el grupo islamista Jaish-e-Mohammed (JeM).

"El ataque de Pulwama fue perpetrado por el grupo terrorista JeM. Estaba siendo controlado desde Pakistán con un activo apoyo del Ejército pakistaní y el ISI", ha indicado el teniente general K.J.S. Dhillon, según informa Reuters.