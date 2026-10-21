El jefe negociador iraní trata con Jamenei los últimos acontecimentos de la guerra con EEUU e Israel

Archivo - El presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalifab - MOHAMED BAQER QALIFAB / X - Archivo

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jefe negociador iraní y presidente del Parlamento, Mohamed Baqer Qalibaf, ha mantenido una reunión este miércoles con el líder supremo del país, Mojtaba Jamenei, para tratar la evolución de la guerra contra Estados Unidos e Israel en un encuentro del que no han trascendido imágenes.

Jamenei resultó herido en el ataque aéreo efectuado por aviones de combate israelíes contra Teherán que mató a su padre y buena parte de su familia. Jamenei nunca ha aparecido en público desde entonces. Las autoridades iraníes aseguran que goza de plenas capacidades para liderar el país.

La reunión, según los medios oficiales iraníes, han sido analizados "los últimos acontecimientos en la guerra militar, económica y cognitiva del enemigo estadounidense-sionista" y la respuesta iraní a la situación actual.

Qalifab presentó, en este sentido, informes "sobre las actividades de los representantes del país desde el inicio de la Tercera Guerra Impuesta hasta la actualidad", en referencia al conflicto actual, así como los planes actuales y futuros del Parlamento para resolver los problemas del país", de acuerdo con el comunicado oficial publicado por la radiotelevisión estatal IRIB.